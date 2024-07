Intento de robo en la casa de un reconocido locutor sangenarino

El pasado viernes por la mañana, la tranquilidad de la familia del conocido locutor de LT23 San Genaro, Leo Cavallera, se vio interrumpida por un intento de robo en su hogar. El hecho ocurrió alrededor de las 10:45 a.m., cuando dos delincuentes intentaron ingresar a su casa mientras su hijo menor se encontraba solo en el interior.

Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que un automóvil gris, con la patente terminada en 939, estacionó cerca de la residencia ubicada en la calle Jujuy. Dos hombres descendieron del vehículo y tocaron el timbre. El hijo menor de Cavallera, quien estaba en el baño en ese momento, no pudo atender de inmediato. Al no obtener respuesta, los delincuentes intentaron entrar por una puerta lateral que se encontraba abierta debido a trabajos de limpieza.

Los asaltantes ingresaron al patio y, al encontrar una ventana cerrada, fueron al coche a buscar una barreta para forzarla. El hijo menor, percatándose de la situación, alertó a su hermano mayor, que se encontraba en el trabajo. Este último llamó rápidamente a la policía. Al llegar a la casa, el hermano mayor se enfrentó cara a cara con los delincuentes. En un intento por desviar la atención, uno de ellos, con acento cordobés, le dijo: "Te quisieron entrar a robar, salieron para allá". Luego, los delincuentes subieron al auto y se dieron a la fuga.

La policía respondió de inmediato y desplegó un operativo cerrojo, pero los delincuentes lograron escapar. Durante su programa de radio el lunes por la mañana, Leo Cavallera compartió con sus oyentes la angustiante experiencia y expresó su preocupación por la seguridad de su familia. "Afortunadamente no pudieron entrar, pero ¿y si hubieran entrado con mi hijo en el interior? ¿Y si cuando llegó el mayor ellos estaban armados? Es aterrador pensar lo que podría haber pasado un viernes a las 10:45, a cara descubierta y en una ciudad como San Genaro", reflexionó el locutor.

Cavallera también habló sobre el impacto emocional del incidente en su familia: "Fue un shock para todos nosotros. Los vidrios se cambian, pero el trauma no es fácil de superar y todavía lo estamos procesando. Esta gente nos ha estudiado. No tuvieron en cuenta que mi hijo menor estaba adentro. Esto lo estuvieron preparando. Se hubieran pegado la cabeza contra el piso porque no iban a encontrar nada. Trabajamos todos los días para vivir bien, somos gente de laburo", comentó con indignación.

Fuente: Conectados 24/7 / Edición: LRD