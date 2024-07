"Estoy podrido de que siempre tengamos que pasarla mal por hacer las cosas bien"

El intendente Javier Meyer expresó su frustración y preocupación ante la falta de seguridad en la ciudad, especialmente durante eventos muy concurridos, como fue el Día del Amigo, donde no se contó con presencia policial adecuada.

Intendente Javier Meyer (Las Rosas) - Entrevista por Renacer Regional FM

Meyer enfatizó que la responsabilidad de disturbios como los que viralizaron con videos en redes sociales y de la delincuencia que existe no recae en la gestión municipal, sino en otros estamentos que, según dice, no están cumpliendo con su deber. "No me hago más responsable de la inoperancia de otras personas. No voy a permitir que se manche una gestión impecable que no se ha robado el pueblo, que tiene reservas de recursos, que va para adelante con la obra pública", declaró.

El intendente criticó a las autoridades policiales y judiciales por no tomar medidas efectivas contra el narcotráfico y la delincuencia. "¿Por qué los narcos no están en la cárcel? ¿Es porque el fiscal no da la orden o porque la policía no los investiga? La delincuencia no está por el intendente, está por los demás estamentos que no funcionan y se van a tener que hacer cargo", añadió.

Meyer también hizo un llamado a la acción, subrayando la necesidad más acción en seguridad y criticando la corrupción y la ineficacia en la administración de justicia. "Algo está podrido y no funciona. Siempre pasa lo mismo y tengo que escuchar las mismas excusas", afirmó.

También hizo un fuerte llamado a la comunidad y a los estamentos gubernamentales para tomar medidas concretas y efectivas. "Si no tenemos la capacidad de controlar lugares de pública concurrencia, hay que buscar gente más competente. Tenemos los agentes, la infraestructura y los medios, pero falta la decisión o las directivas correctas", concluyó.

El intendente también anunció que mantendrá una reunión con el ministro de Seguridad para exigir respuestas y acciones contundentes contra la delincuencia y la corrupción que, según él, afecta a la ciudad y a todo el país. "Estoy podrido de que siempre tengamos que pasarla mal por hacer las cosas bien, en un país donde el que hace las cosas bien es el que tiene el problema; pero no el chorro, el que se afana todo en la política, el que vende falopa, el policía corrupto, el juez inútil, el fiscal corrupto, ellos están bien. Esto no va más", enfatizó Meyer.

Denuncia a una jueza

"Estoy limpio y tengo serias dudas sobre la imparcialidad de esta jueza. Notoriamente, siempre falla en contra del municipio, sin observar pruebas, sin observar procedimientos y a favor de ciertos sectores", afirmó Meyer. "Recientemente, fui embargado personalmente porque una persona se sintió calumniada, sin que se mediara, sin hacer observación de pruebas y sin llamarnos al orden para ver de qué se trataba. Hay una cuestión contra la municipalidad de Las Rosas o, por lo menos, a favor de un sector de personas que con esto se benefician. Vamos a decir las cosas como son", añadió el intendente.

Meyer anunció que presentará una denuncia penal "una denuncia penal muy bien fundada y con pruebas, porque creo que los procedimientos no están siendo los correctos", declaró.

"Las obras en Las Rosas transforman la ciudad y avanzan con rapidez"

El intendente Javier Meyer informó sobre los avances significativos en las obras públicas de la ciudad, destacando la reciente finalización de la colocación de luminarias led en la calle Maipú y el impacto positivo de la nueva iluminación en la zona. "Esta semana saqué una foto de es calle y realmente es impresionante cómo cambia la ciudad. La nueva luminaria transforma nuestra ciudad", expresó Meyer.

Además, el intendente comentó sobre los trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo, como la pintura amarilla en lugares donde no se puede estacionar, lo cual forma parte de un esfuerzo integral para mejorar la ciudad. "Seguimos trabajando en el mantenimiento y pintando los lugares necesarios. Las Rosas sigue siendo una referencia para visitar los fines de semana, y estamos orgullosos de la ciudad que tenemos y de cuidarla", añadió.

Meyer también anunció una licitación pública para la compra de hormigón por 1000 metros cúbicos de hormigón destinados a la continuación del proyecto de pavimentación realizado en conjunto con el gobierno provincial. "Quiero agradecer al gobernador Maximiliano Pullaro. al Senador Pablo Verdecchia, y al ministro Lisandro Rico por su gestión, que nos beneficia a todos los rosenses. Estimamos que la siguiente etapa del proyecto comenzará el próximo fin de semana", explicó Meyer.

En cuanto a otras tareas en curso, el intendente destacó los trabajos de bacheo que se han estado realizando de manera intensiva en los últimos meses. "Estamos atendiendo los temas de bacheo sin descanso. Este año hemos hecho una gran reposición de paños y el cambio ha sido sustancial. Aunque todavía queda trabajo por hacer, estamos avanzando bien", aseguró.

Meyer también mencionó el mantenimiento de caminos rurales, con trabajos en la parte sudoeste del distrito de Las Rosas. "Controlamos personalmente el progreso, y nuestro equipo está en marcha. Aunque enfrentamos desafíos con roturas y discontinuidades en los repuestos, estamos avanzando rápidamente", indicó.

Finalmente, el intendente subrayó la importancia de las veredas comunitarias, comparándolas con el mantenimiento de bacheo y la pintura de cordones. "Siempre es necesario mantener y mejorar nuestras veredas comunitarias, conectando y brindando acceso a aquellos que lo necesitan. Este esfuerzo es parte integral del plan de trabajo municipal", concluyó Meyer.

Licitación para la venta de automóviles usados