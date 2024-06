Verdinegros y celestes no se sacaron ventajas

Con emoción de superclásico. Gutiérrez abrió el marcador para Almafuerte a los 29 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, a los 42 minutos del complemento, Gómez logró igualar el partido el Kemmis.

Con este resultado, el equipo dirigido por Calabrese sumó 32 puntos, mientras que los dirigidos por Dellorto alcanzaron las 30 unidades en la tabla de posiciones. Ambos clubes rosenses clasificaron para los 8vos. de final.

Reviví los goles

Fuente y videos: Renacer Regional FM y 4TV Las Rosas

CRUCES OCTAVOS / 1ra

ADEO vs Williams Kemmis

Almafuerte vs San Jerónimo

Argentino vs NOB

Campaña vs Montes de Oca

CLASIFICADOS A CUARTOS

Sportivo

Sport

Carcaraña

Defensores