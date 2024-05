Con la exigencia de seguir sumando

Tras haber ganado las últimas dos competencias, el Procacitto Racing completó las labores previas para la sexta fecha del Turismo Nacional Clase 2, que se disputará este fin de semana en Alta Gracia, Córdoba. Tanto Pablo Ortega como Maximiliano Bestani pretenden descontar más puntos y cerrar una primera mitad de campeonato que ya es más que positiva.

Los autos fueron repasados, probados en el banco de rodillos y cargados para estar rodando desde el viernes en el autódromo ‘Oscar Cabalén’. Ortega ganó en Rosario y Bestani en Termas, escenarios bien distintos, y los Gol Trend alistados en Las Rosas están siendo protagonistas en todo tipo de escenarios, por lo cual hay fe en que se seguirá por el buen camino.

Se expresan los protagonistas

Ignacio Procacitto, detalló: “Terminamos de acomodar la alineación, probamos en el rolo y luego de repasar en el taller, está todo bien encaminado para ir a Alta Gracia. Vamos a ir bastante distintos a lo que fuimos en otras oportunidades al Cabalén y vamos a ver cómo nos cae la puesta a punto, pero siempre esperando seguir por los buenos resultados”.



Maximiliano Bestani, último ganador en Termas, comentó: “Por lo menos ya tenemos el título de ganador, y ahora hay que seguir con más fuerzas que nunca, siendo prolijo para descontar puntos. Ahora empieza otro desafío que es más grande junto al equipo, que es el trabajo con los kilos, y seguir firmes como venimos. Ese es el objetivo en el Cabalén, descontar puntos y mantener rendimiento. Vamos por un gran fin de semana, de menor a mayor como siempre si Dios quiere”.



Pablo Ortega, en la previa explicó cómo llega: “Estamos más tranquilos en lo personal y estamos con la cabeza más relajada para afrontar esta fecha. Lo único malo es que vengo desde la semana pasada enfermo con un cuadro gripal y recién ahora me estoy recuperando, con los pulmones un poco complicados, que no me permitieron prepararme físicamente de lo mejor. No obstante estoy tranquilo para disfrutar del fin de semana y la carrera, con el objetivo de recuperar puntos en el campeonato, esperemos que todo resulte positivo”.