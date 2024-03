Cristian Maldonado cayó por puntos en su quinto combate profesional

El pugilista de Las Rosas no pudo con el local Juan Burgos seque impuso por decisión de los jurados.

El pugilista de Las Rosas cayó en Junin en su quinto combate profesional. El local Juan Burgos se impuso por puntos frente a Cristian Maldonado.



El fallo no dejó conforme al boxeador rosense, y lo expresó en sus redes sociales: «Otra pelea yendo de visitante viajando lejos a pelear» con el local «que me la dan perdida por puntos perooo POR DECISIÓN DEL JURADO, ¿hasta cuando vamos a seguir con los fallos localistas?.». «Creo que hice mejor trabajo y merecía la victoria más que en otras oportunidades que me ha pasado lo mismo».

Luego agradeció a quienes lo acompañan y apoyan en su esfuerzo, dejando una mirada positiva: «Hago lo que me gusta y trato de hacerlo lo mejor que puedo.! Disfruto mucho andar viajando y viviendo estás lindas experiencias conociendo gente muy buena, lugares muy lindos. Aparte de que esto es también un segundo trabajo para mí me aporta una ayuda más para mí familia»..