Carlos Pellegrini: robo en un domicilio de un barrio privado

El morador, a quien no se identificará por seguridad, salió a trabajar en la mañana de ayer, y entre las 9 y las 13 horas alguien ingresó a su domicilio por una ventana interna, la cual estaba abierta, solamente puesto el mosquitero.

Cuando el hombre llegó a su hogar, según reveló a este medio, encontró con todo revuelto y le faltaba la bicicleta, la notebook, la pava eléctrica, y otros elementos menores.

«No tengo nada de demasiado valor en mi casa, pero bueno, tengo una bronca por lo que me llevaron y me da mucha impotencia por sentirme vulnerable, es la segunda vez en dos meses que me roban», dijo el damnificado, quien efectuó la denuncia correspondiente.