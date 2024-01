Se sorteó el fixture de la Liga Cañadense de Futbol

Anoche se sorteó el Fixture de la Liga Cañadense de Fútbol, Torneo Apertura 2024. En el arranque se destacan algunos clásicos, será el caso en Las Parejas y en San Jerónimo, también uno de los tantos que tendrá Cañada de Gómez. Así quedó diagramada la primera fecha:

ZONA OESTE

BELGRANO Vs. UNION DE TORTUGAS

DEFENSORES Vs. W. KEMMIS

ARGENTINO Vs. SPORTIVO

ALMAFUERTE Vs. BARRACA

UNION VE Vs. MONTES DE OCA

ZONA ESTE

CAMPAÑA Vs. CORREA

ADEO Vs. N.O.B.

EL PORVENIR Vs. SAN JERÓNIMO

AMÉRICA Vs. SPORTSMAN

SPORT Vs. CARCARAÑA

El clásico de Las Rosas entre el Club Atlético Almafuerte y el Club Atlético Williams Kemmis se jugará en la octava fecha del campeonato. En tanto que Belgrano Atlético Club recibirá al verdinegro en la tercera jornada y en el siguiente partido tendrá que visitar al celeste.

Recordar que el torneo se divide en dos zonas de 10 equipos, de los cuales los dos primeros pasan directo a los Cuartos de Final y del 3° al 6° de cada grupo clasifican a Octavos.

Zona Oeste

Belgrano, W. Kemmis y Almafuerte de LAS ROSAS, Sportivo A.C. y Argentino A.C. de LAS PAREJAS, A. Club MONTES DE OCA, Unión de Tortugas, Unión de Villa Eloisa, Barraca y Defensores de ARMSTRONG.

Zona Este

Sportsman de ROLDAN, El porvenir y el Atlético de SAN JERONIMO, Campaña y Cremería de CARCARAÑA, Correa, ADEO, Sport Club C., América y Newell’s de CAÑADA DE GÓMEZ.