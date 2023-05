Joaquin Valinotti y su nueva experiencia en el basquet colombiano

El talentoso Joaquín Valinotti, tras la eliminación de Peñarol de Mar del Plata en la Liga Nacional Básquet, buscó nuevos horizontes con la intención de seguir en actividad y esa decisión lo llevó a territorio colombiano. El nacido en el Club Atlético Almafuerte habló de nueva experiencia en Motilones del Norte de Cúcuta:

“Tenía ganas de jugar en el receso porque sino se hace muy largo, ya el año pasado me pasó y ahora ya había hablado que tenía ganas de jugar en algún lado, salió esto y aproveche. Llegué un lunes a la tarde y el miércoles ya jugué y ahí jugué un buen partido. Al día siguiente me lesione y me perdí 4 partidos, volví jugando el primer partido en Bucaramanga y ahí jugué pocos minutos por la lesión. Y ahora jugué todo el partido e hice 30 puntos”.

Sobre cómo se juega en la Liga de Colombia dijo: “Se pegan mucho, es muy física, te dejan jugar mucho, foules muy fuertes que en la Argentina son antideportivas acá muchas veces no son ni foul y hace te tenes que acostumbrar. Y después por ahí el juego es menos táctico, hay mucho 1 x 1 o se intenta correr más la cancha. Como que el tiempo de preparación en las pretemporadas capaz acá son de dos semanas y el equipo que más hace pretemporada hace 3 o 4 semanas, la temporada dura dos meses y por ahí no se llega armar un equipo como en la Argentina que dura 10 meses”.

“Son muchos partidos en muy poco tiempo y aparte siendo extranjero jugamos mucho tiempo, casi todo el partido, entonces tenes que intentar regular dentro del partido, cosa que no hice en el primer partido como para cuidar un poco el físico”.