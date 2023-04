“Nuestra casa no está en alquiler”: intento de estafa en Totoras

La publicación comenzó a circular hasta llegar al conocimiento de los dueños de la casa, luego de que una amiga de la mujer le preguntara si su casa estaba en alquiler.

Mariana, dueña de la propiedad, contó lo sucedido a Info Más. “Una amiga estaba buscando casa para alquilar y me preguntó si yo alquilaba la mía, si pensaba mudarme. Yo le dije que no y me dijo que estaban publicando que mi casa se alquilaba. Me hizo captura y me mandó todo”.

En el falso anuncio figuraba una imagen con el frente de la casa de Mariana, mientras que el resto de las imágenes no pertenecen a su hogar. Sin embargo, la ubicación que enviaba el delincuente si correspondía a su vivienda, ubicada sobre calle 25 de Mayo, en Totoras.

Al tomar conocimiento de esto, advirtieron que se trataba de un intento de estafa. “Mi marido le mandó un mensaje haciéndose pasar por un interesado y también le siguió el juego, le pidió plata, todo el cuento del tío que le hacen a toda la gente. Fuimos a hacer la denuncia pero no la tomaron porque no hubo estafados. Quedó en la nada pero lo hicimos público para evitar que la gente pierda plata”, expuso.

El falso dueño, en el audio que envió para el supuesto alquiler de la casa, indicaba. “Entre ayer y hoy ya tengo 10 familias anotadas para mostrarles el inmueble el día sábado después de las 18 y también gente que me va a confirmar la reserva, no es nada factible. Yo a partir de la primera reserva que obtenga voy a optar por cancelar a todos y quedarme con una sola familia. En caso que no haya reserva el sábado empiezo a llamar a la primera familia que tenga anotada”.

El número que figura en la publicación es el 3417192097 y pide requisitos como garantías, condiciones de contrato, depósito por 55 mil pesos, entre otros.

Fuente y fotos: Info Más