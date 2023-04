Futbolista de El Expreso fue el blanco de gritos racistas en el clásico de El Trébol

Darlin Ozuna llegó a El Trébol a los 11 años proveniente de República Dominicana y encontró en el El Expreso su lugar, empezó en el playón del barrio y terminó jugando el clásico en la primera del verde.

Tiene ahora 18 años y vivía su primer clásico de titular: “El Clásico es muy especial, el viernes no podía dormir pensado en como iba a ser, me dormí pasadas las 2, el sábado salí poco de mi casa estuve pensado todo el día, para poder dormirme tuve una buena charlita con mi abuela y traté de dormir temprano pero estuve pensado con la cabeza en la almohada pensado hasta la 1 y media y me levanté a las 8 de la mañana queriendo que ya sea el horario».

«Es un clásico, por ahí están los insultos que son de cancha y vos te los tomás como eso, pero después cuando ya pasó a otra cosa en un primer momento me quise quedar. Igualmente quería darle a entender o que sepa en árbitro lo que estaba pasando al lado mío. Me decía negro sucio, negro mugriento, negro jugá adentro, cosas de mi país. Y me puse a pensar a qué venían esos comentarios si somos todos hijos de Dios, a todos nos corre la misma sangre por las venas y somos todos humanos”, continúa diciendo.

«Yo quiero hablar con el árbitro y me escucha el volante de Trebolense, se me acerca y me habló bien, quise entender la situación pero yo tenía que mostrar lo que estaba pasando. El árbitro me dice que iba a poner unos policías allá y que el que me grite se iba afuera», cuenta.

«Fue un momento sofocante, me decía a mi mismo…lo que te gritan negativo pensalo positivo, el partido ya termina, queda el último esfuerzo. Traté de quedarme adentro y hacer el último esfuerzo”. Sobre quienes lo insultaron agregó: “Pude reconocer un chico y a los otros no. Pero las personas que estaban del otro lado me contaron quienes son ».

El lunes llegó un saludo muy especial para Darlin de Leo Ponzio: “Estaba muy emocionado porque soy hincha de River y Ponzio es un ídolo, no lo podía creer, lo primero que me vino a la cabeza fue contante a mi familia que se sintió muy orgullosa”.

Tomodo de: Portal Pellegrinense (Fuente: Canal 1 El Trébol) / Edición:LRD.