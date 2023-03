Pablo Ortega llega al Procacitto Racing

El equipo rosense Procacitto Racing estará nuevamente en el Turismo Nacional, pero con nuevo piloto debido a que Pablo Ortega confirmó que se subirá al Volkswagen Gol Trend que llevó a Ignacio Procacitto a ganar dos carreras en 2022, siendo el más ganador del Turismo Nacional Clase 2 en el calendario anterior.

Manteniendo el auto en las mismas condiciones, tanto técnicas como de atención en pista, hay mucha fe en poder ser protagonistas. Cristian Galasso dirige técnicamente el equipo de la familia Procacitto con base en Las Rosas, mientras que los motores son provistos por los hermanos Riva de Casilda.

"Ya está confirmado. Voy con el Gol Trend de Procacitto Racing, con la atención de su propio equipo y asistencia de Cristian Galasso como tenía Ignacio el año pasado. Las expectativas son súper positivas, soy muy optimista como siempre. No pudimos hacer una prueba en San Nicolás por no estar disponible aún, pero tengo confianza porque el auto terminó andando muy bien el año pasado y no debería tener ningún problema para andar adelante. Ahora estaban renegando con la posición de manejo para hacerme entrar a mí por el largo, pero acomodado eso creo que tendremos un buen fin de semana en Paraná", manifestó el tucumano, piloto que sabe lo que es ganar en el TN y querrá reencontrarse con el protagonismo.

Pablo Ortega ha ganado dos veces en el TN, ambas con Fiat, y en esta oportunidad tendrá la chance de intentarlo con Volkswagen, desde la tercera fecha del calendario que será el fin de semana del 9 de abril en Paraná, Entre Ríos.