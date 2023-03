Deportivo Semillero Rosense dio inicio a un nuevo año de trabajo

El Deportivo Semillero Rosense se presenta como una muy buena alternativa para que las chicas puedan realizar deporte. Entrenan durante la semana en dos lugares, en el Predio del Ferrocarril y en la cancha del Centro de Acción Familiar. Hay un grupo de nenas que van desde los 6 a 14 años e invitan a todas las que se quieran sumar.

Sofía Comizzo, integrante de la comisión del equipo, manifestó lo siguiente: «Nosotros trabajamos mucho, estamos hablando con alguien de Buenos Aires gestionando, buscando beneficios. Con la personería, la tenemos que poner al día por algunos papeles. Siempre activas y pensando en cosas para las nenas. Gestionando en todo porque hay que pensar en los elementos, el predio, el lugar, a la vez también del desarrollo del futbol femenino pensando en las competencias, generando y generando… Lo decimos siempre, que logramos que las nenas se tatuen el DSR en el corazón, porque no nos dejan, no ven la hora de empezar, tienen un buen grupo de pertenencia. Participan nenas de 6 años a 14 y ellas son todas compañeras, buenas compañeras, se apoyan, se acompañan, creo que es lo más lindo que logramos; mucho respeto hacia los profes, así que como no los vamos a invitar a algo tan lindo que estamos viviendo, a pesar de que cuesta, tenemos el deporte y un trabajo en equipo espectacular».

«Aunque no crean no es un espacio que se da en todos los lugares, nosotros que tenemos conexión con otros clubes y con otras escuelitas, les cuesta mucho. Han estado en clubes y se tuvieron que ir porque no le dan el espacio o no llegan a formar el futbol 11, por eso pregonamos el futbol 7 para las chicas hasta que pueda esto ir creciendo y acomodándose».

LOS DIAS Y HORARIOS DE ENTRENAMIENTO

- MIERCOLES Y VIERNES EN LA CANCHA DEL CENTRO DE ACCIÓN FAMILIAR

- MARTES Y JUEVES EN EL PREDIO DEL FERROCARRIL

- DESDE LAS 18 HORAS

Fuente : Renacer Regional FM y El 4TV