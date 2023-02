Provincia de Santa Fe: se abre convocatoria para ingreso de médicos y psicólogos a la Policía

El Ministerio de Seguridad de la provincia abre la convocatoria para incorporar 67 médicos y 40 psicólogos a la Policía santafesina, para prestar servicios en las unidades regionales. La inscripción comienza este lunes 6 de febrero y cierra el próximo 1° de marzo y se realizará de manera online en la web del Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe (ISeP).

El formulario a completar estará disponible en el sitio https://www.isepsantafe.edu.ar/ y, una vez inscriptos, los interesados deberán seguir las indicaciones que se publicarán en la página.

Para más información, ingresar a www.isepsantafe.com.ar , o comunicarse a [email protected], o al teléfono del ISeP Rosario, división Reclutamiento, (0341) 5587013, interno 225.

REQUISITOS SOLICITADOS

>> Ser argentino, nativo o por opción.

>> Tener entre 21 y 40 años.

>> Poseer título de educación formal requerido por el perfil (excluyente).

>> Poseer condiciones de salud y aptitudes psicofísicas compatibles con el desempeño de las funciones correspondientes.

>> No haber sido condenado por la Justicia nacional o provincial, por delitos o contravenciones, haya o no cumplido la pena impuesta. Se exceptúan los casos de quienes hubieren obtenido el perdón judicial en causa contravencional.

>> No encontrarse procesado por la Justicia nacional o provincial, o hasta que obtenga sobreseimiento definitivo o absolución, con aclaración cuando la ley lo contemple, que el proceso no afecte su buen nombre y honor.

>> No ser titular de un cargo de planta permanente en la Administración Pública.

>> Residir hasta 50 kilómetros de su lugar de trabajo.

>> Experiencia laboral comprobable en sector público o privado.

>> Se valorará la realización de capacitación vinculadas al perfil.

CONDICIONES DE INGRESO

> PERFIL I: Médico - Cargo suboficial de Policía - Escalafón Profesional.

>> Desarrollar tareas vinculadas a procedimientos policiales y de medicina laboral.

>> Constatación de decesos violentos preservando la escena del delito y recolectando las pruebas de rigor.

>> Intervenir en la diligencia de levantamiento de cadáver dejando constancia de lo actuado en acta médica.

>> Realizar un examen clínico integral de las personas vinculadas a hechos a los fines de la Investigación y/o requerimiento de las autoridades pertinentes, describiendo las lesiones constatadas en los casos que se presentan.

>> Solicitar los exámenes que se consideren necesarios al caso, interpretando los resultados, atendiendo a criterios de racionalidad y eficiencia.

>> Elaborar y entregar a las autoridades competentes, dentro de los plazos correspondientes, los dictámenes periciales realizados.

>> Concurrir ante la autoridad judicial correspondiente, en caso de ser necesario, sin descuidar el cumplimiento de sus funciones específicas.

>> Asegurar y garantizar la confidencialidad de todos los datos, información y evidencia, obtenidos durante el curso de la investigación.

>> Emitir informes y/o reportes a solicitud de las autoridades competentes y de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

>> Organizar y controlar la aptitud físico-psíquica para el ingreso del personal policial y controles periódicos que se dispongan para todo el personal policial.

>> Realizar control de ausentismo.

>> Integrar las juntas médicas de ingreso, control y constatación de incapacidad, produciendo los informes respectivos.

>> En cuanto a la formación académica, deben ser gaduados en la carrera de Medicina (excluyente), preferentemente con especialidad Legista- Forense (no excluyente).

> PERFIL II: Psicólogos/ Licenciados psicología - Cargo suboficial de Policía - Escalafón Profesional.

>> Desarrollar tareas vinculadas al ingreso y la carrera de los empleados policiales.

>> Evaluar y controlar la aptitud psíquica para el ingreso del personal policial y realizar los controles y evaluaciones periódicas que se disponga para todo el personal policial.

>> Elaborar y entregar a las autoridades competentes, dentro de los plazos correspondientes, los dictámenes realizados.

>> Concurrir ante la autoridad judicial correspondiente, en caso de ser necesario, sin descuidar el cumplimiento de sus funciones específicas.

>> Asegurar y garantizar la confidencialidad de todos los datos, información y evidencias, obtenidos durante el curso de la investigación.

>> Emitir informes y/o reportes a solicitud de las autoridades competentes y de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.