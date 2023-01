Ariel Dal Colle es el nuevo DT para el basquet de Almafuerte

Luego de una temporada 2022 lejos del banco de suplentes, Ariel Dal Colle vuelve a dirigir . El club que lo eligió, es Almafuerte -de Las Rosas- que ya trabaja a pleno para lo que será la temporada. Además de la 1ª división, tendrá a su cargo las categorías U18 y U21.



¿Cómo se da tu llegada a Almafuerte?

La llegada a Almafuerte fue de la mano de Raúl Serra, tuve el llamado de los dirigentes por una recomendación de él. Hemos sido rivales en diferentes bancos de suplentes. Fue muchos años técnico de Almafuerte y de ahí la relación de amistad que tenemos.



¿Qué expectativas tenés para el 2023?

Al principio de temporada siempre son las mejores. Planifico un trabajo esperando que los resultados sean óptimos, pero bueno, sabiendo que esta temporada va a ser un poco más dura porque se va a jugar todos contra todos. Iniciamos el trabajo con muchas ganas y esperanzas de que las cosas se den y los resultados acompañen.



¿Cómo te recibió el plantel? ¿Ya empezaron a entrenar?

El plantel todavía no lo conozco, no he tenido la posibilidad de charlar con ellos. Recién vamos a empezar el lunes 16, si los conozco de haberlos enfrentado, son chicos del club, más los U18 y U21 que se suman. Esta semana iremos viendo el tema refuerzos.

Fuente: facebook de Goleo Alto