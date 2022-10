Suspenden por 5 meses al Fiscal Santiago Tosco

Por unanimidad, la sesión conjunta de ambas Cámaras de la Legislatura santafesina decidió suspender por 150 días al fiscal Santiago Tosco de la ciudad de Cañada de Gómez, en la segunda circunscripción judicial.

El integrante del Ministerio Público de la Acusación no cobrará su sueldo durante esos cinco meses y tampoco podrá ingresar a su lugar de trabajo, de acuerdo con la decisión adoptada sin votos en contra por la sesión de los diputados y los senadores, que lograron reunir quórum y el número justo para aprobar en sendas votaciones por cada cuerpo esa decisión.



Tosco es conocido más allá de su área de trabajo en el sur santafesino porque su actuación fue por lo menos confusa al entender que su deber era ordenar la detención de un policía que -como se verificó luego judicialmente- no hizo más que cumplir con su deber al perseguir incluso a un delincuente que se había refugiado en un estudio jurídico.



El Poder Legislativo santafesino entendió que no bastan las sutilezas del fiscal Tosco en su interpretación de la ley cuando ordenó detener al suboficial Luis Alberto Pais que perseguía a Emanuel "Pechito" Cabrera condenado a tres años por robos calificados, tenencia de arma y privación ilegítima de la libertad.



Curiosamente, a esa pena Cabrera la recibió por un acuerdo entre el estudio jurídico Rossini (donde evitó ser detenido cuando era perseguido por el policía Pais) y el fiscal Tosco.



El asunto tomó una repercusión más allá de Cañada de Gómez e incluso medios de comunicación nacionales dieron cuenta del episodio que se coronó con una movilización de vecinos que, al saber que era el policía y no el ladrón el detenido, salieron a las calles a exigir su inmediata liberación, lo que ocurrió casi de inmediato.

Para Pais el tema llevó bastante más que algunos dolores de cabeza, ya que por intentar cumplir con su deber debió pasar por otras circunstancias ante el Poder Judicial. Cabrera logró en cambio un pronto acuerdo que es tomado como ejemplo de cómo en el proceso penal vigente en Santa Fe debería ser clave la voz de las víctimas (de los robos de Cabrera) antes de que se acuerden los llamados juicios abreviados.



El Dr. Luis Rossini, recientemente fallecido era el titular del estudio jurídico de marras y se había desempeñado como el abogado defensor del llamado zar del juego clandestino Leonardo Peiti, quien por su testimonio logró también un juicio abreviado que lo dejó libre, lo mismo que los ex fiscales Ponce Asahad y Patricio Serjal que recibieron coimas del empresario.

Durante la sesión conjunta se registraron 11 votos positivos de los senadores (sobre 19 bancas) y, por otra parte, hubo 40 afirmativos en Diputados con cinco abstenciones. Como sucede en cada pronunciamiento de este tipo (en el que los legisladores ejercen un control directo sobre fiscales y defensores) pidieron poder no pronunciarse los bloques que encabezan los diputados Fabián Palo Oliver (UCR-FPCyS), Carlos del Frade (FSyP) y Rubén Giustiniani.