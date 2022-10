Las pibas "de Oro"

El Torneo "Carolina Costagrande" es el torneo más grande de Argentina en Juveniles de Voley, y organizado por el Club A. Trebolense se disputó el 14, 15 y 16 de octubre.

Las chicas de Williams Kemmis, dirigidas por Ariel "Pepe" De Crocci, vencieron a BBC (de Canelones - Uruguay), Morón y Vélez Sarfield (ambos de Buenos Aires), para avanzar a la "Copa De Oro" donde se impusieron a River Plate (CABA) y Municipal de Lomas de Zamora (Buenos Aires).

En semifinales lograron doblegar a María Juana (Santa Fe), para llegar a la final ante Náutico Sportivo (de Rosario), un último encuentro donde las jóvenes jugadoras verdinegras dieron todo pero cayeron derrotadas.



En un enorme torneo de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, con 120 participantes provenientes de Argentina, Brasil y Uruguay, y casi 200 partidos por día, las pibas rosenses resaltaron quedando entre las dos mejores en Sub16.

Fuente: facebook de W. Kemmis / Portal web de C. A. Trebolense