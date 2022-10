El clásico fue verdinegro. El WK se impuso por 3 a 0 ante Almafuerte

Almafuerte jugará 8vos con San Jerónimo, mientras que el verdinegro pasó directamente a cuartos.

OCTAVOS DE FINAL

Almafuerte vs San Jerónimo

ADEO vs America

Sportivo vs M. de Oca

Carcaraña vs U. Tortugas

CLASIFICADOS DIRECTOS CUARTOS DE FINAL

W. Kemmis

Sport C. C.

Argentino

Defensores

RESULTADOS PRIMERA DIVISIÓN / Fecha 10

ZONA 1

Almafuerte 0 – 3 W. Kemmis

Barraca 2 – 1 Campaña

América 2 – 2 San Jerónimo

ZONA 2

Adeo 5 – 0 U. Villa

Argentino 2 – 0 Correa

Carcaraña 3 – 0 Sportivo

ZONA 3

Belgrano 1 – 3 M. de Oca

El Porvenir 1 – 1 Sport

U. Tortugas 2 – 1 Defensores

POSICIONES

ZONA 1

W. Kemmis 24

Almafuerte 19

América 12

San Jerónimo 11

Barraca 11

Campaña 8

ZONA 2

Argentino 19

Adeo 18

Sportivo 16

Carcaraña 16

U. Villa 7

Correa 5

ZONA 3

Sport 24

Defensores 22

U. Tortugas 16

M. de Oca 14

El Porvenir 10

Belgrano 0

RESULTADOS CUARTA DIVISIÓN / Fecha 10

ZONA 1

Almafuerte 1 – 1 W. Kemmis

Barraca 2 – 1 Campaña

América 0 – 1 San Jerónimo

ZONA 2

Adeo 2 – 1 U. Villa

Argentino 3 – 1 Correa

Carcaraña 1 – 2 Sportivo

ZONA 3

Belgrano 2 – 2 M. de Oca

El Porvenir 2 – 2 Sport

U. Tortugas 0 – 1 Defensores

POSICIONES

ZONA 1

Campaña 19

San Jerónimo 16

Almafuerte 16

W. Kemmis 15

Barraca 12

América 5

ZONA 2

Sportivo 22

Carcaraña 18

Argentino 18

Adeo 13

Correa 9

U. Villa 2

ZONA 3

Sport 23

Defensores 19

U. Tortugas 18

El Porvenir 13

Belgrano 6

M. de Oca 4