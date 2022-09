Futbol: Williams Kemmis disputará el Torneo Regional Federal Amateur

En la tarde del martes 27 de septiembre , el Consejo Federal dio a conocer las Zonas y Fixture del TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2022/23, cuyo inicio está pautado para el 16 de Octubre y que otorgará 4 ascensos al Federal A 2023.

El debut será el 16 de octubre, enfrentando a Atlético San Jorge.

REGIÓN LITORAL SUR

ZONA 7

LIGA DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL SAN MARTÍN C. A. SAN JORGE

LIGA CAÑADENSE DE FÚTBOL C. A. WILLIAMS KEMMIS

ASOCIACIÓN ROSARINA DE FÚTBOL C. A. CORONEL AGUIRRE





1ra. fecha - Domingo 16/10/22

SAN JORGE vs. W. KEMMIS

LIBRE: CNEL. AGUIRRE



2da. fecha - Domingo 23/10/22

CNEL. AGUIRRE vs. SAN JORGE

LIBRE: W. KEMMIS



3ra. fecha - Domingo 30/10/22

W. KEMMIS vs. CNEL. AGUIRRE

LIBRE: SAN JORGE



4ta. fecha - Domingo 06/11/22

W. KEMMIS vs. SAN JORGE

LIBRE: CNEL. AGUIRRE



5ta. fecha - Domingo 13/11/22

SAN JORGE vs. CNEL. AGUIRRE

LIBRE: W. KEMMIS

TODAS LAS ZONAS y FIXTURE del TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2022/23: https://ascensodelinterior.com.ar/noticias/30494/zonas-y-fixture-del-torneo-regional-federal-amateur-202223/