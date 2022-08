Un triunfo para siempre

El rosense Ignacio Procacitto celebró en lo más alto del podio por primera vez dentro del Turismo Nacional Clase 2, luego de ganar una carrera muy emocionante en San Nicolás. El sábado marcó la pole position, ganó su serie, pero la final fue dura en los primeros momentos, teniendo que ganar dos posiciones con grandes maniobras para quedarse con el mayor premio del domingo, el triunfo en la final.

Desde los entrenamientos oficiales del viernes, el piloto de Las Rosas fue protagonista, pero lo más contundente fue la clasificación, porque dominó las dos tandas, mejorando incluso el registro del viernes para el sábado, cuando definió todo a su favor. La tarde sabatina tuvo a Procacitto partiendo adelante, dominando a placer pero sin disfrutar del todo porque entró el auto de seguridad y no pudo ser la serie más veloz.

El domingo largó en segunda fila, atacando a Gabriel Scordia y Christian Abdala en una carrera que tuvo mucho respeto entre los líderes, pero sin darse respiro. Primero pudo pasar a Scordia, y antes de mitad de carrera, en una maniobra limpia pasó al frente y poco a poco, escapó hacia una conquista esperada, merecida, y con una dedicatoria especial para Leo, su hermano quien lo apoya desde el cielo cada día.

“ No puedo dejar de pensar en mi hermano, y a esta carrera vino mamá, que hacía tres años que no venía a una carrera. Ahora que Leo no está, salió campeón su club, William Kemmis, y yo logré mi primera victoria en el TN. Me encantaría darle un abrazo, pero allá está, me da fuerzas, es un genio. Lo extraño todos los días, y agradezco a toda mi familia, a todo el equipo, a Cristian Galasso por sumarse a este proyecto, a los hermanos Riva que no nos abandonaron nunca, desde la Fórmula, y nos faltaba contundencia para este triunfo y hoy la tuvimos”, manifestó apenas bajó del auto.

Y amplió: “No es un fin de semana más para nosotros, tuvimos un gran viernes, un gran sábado y un domingo espectacular. Trataremos de tener un buen final de año, con las cuatro fechas que quedan. Yo sabía que no tenemos que volvernos locos y nos dimos cuenta de que estábamos para ganar ayer en la segunda clasificación, y después vimos que teníamos ritmo en la serie. En la final tuvimos unos toques ahí con Juani Canela pero son cosas de carrera, él también quería avanzar para ganar porque también está peleando el campeonato. Somos amigos debajo de los autos de carrera y arriba nos respetamos un montón. Nos quedó vibrando una goma y me asusté. Quise pasar rápido a Gaby y Christian, y si no lo hacía rápido se iba a complicar”.

Finalmente, Procacitto expresó: “Fue un fin de semana de mucha emoción, porque estando a 200 kilómetros de Las Rosas, vino muchísima gente, fue un marco de público excepcional, con gente que vino desde allá, que me conoce de afuera del automovilismo, de la vida, de la facultad. En esto uno se va rodeando de muchas personas, algunas que se van, pero siempre quedan y estoy feliz por el acompañamiento que tuvimos”.

La próxima fecha será el fin de semana del 25 de septiembre en Toay, La Pampa.