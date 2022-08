Matteo Pieve, juvenil de Almafuerte, jugará en una academia de fútbol en Estados Unidos

Matteo nació en Estados Unidos y vivió allí hasta los 8 años, cuando se mudo a Las Rosas para empezar vivir en nuestro país. Pero ahora con 18 años ha vuelto al país del norte para jugar al fútbol en el club New Jersey.

En la entrevista realizada por El 4TV, Pieve aseguró que: “todavía tengo edad para jugar en juveniles que es un sub-18 allá, pero la idea sería apuntar a algo más alto, ellos juegan en la tercera división”.

Y agregó: “La verdad es que cuando llegas a quinto año en la escuela y empiezas a decidir qué hacer con tu vida, lo primero que se me ocurrió fue irme. Me salió todo esto por contacto de un ex profesor que tengo en EEUU, y me preguntó qué iba a hacer. Le comenté que me quería ir, el coordinador me aprobó y me dieron la beca”.

Finalmente remarcó: “yo creo que hoy todos los que juegan al fútbol sueñan con irse porque te das cuenta que a un nivel de categoría más bajo se puede vivir tranquilamente y llevar a la par con un trabajo, tengo esa idea”.

El ex Almafuerte durante este año debutó en el primer equipo y obtuvo el campeonato en la reserva obteniendo una buena performance en lo personal. La Comisión Directiva lo recibió para su despedida, y el Presidente del club, Leandro Comisso, en representación de la misma y de la Subcomisión de Fútbol, hizo entrega de la camiseta n° 10 de Reserva, con la cual semanas atrás se consagrara Campeón de Liga Cañadense de Futbol.

En el día de ayer se pudo ver cómo Mateo se despedía de su familia y amigos en las redes sociales.