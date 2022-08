Final prematuro por un toque

La séptima fecha del Turismo Nacional no terminó como se esperaba para Ignacio Procacitto, quien estuvo con buen rendimiento pero un toque lo obligó a abandonar la final de Clase 2 en Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

El rosense tuvo un buen viernes, trabajando mucho en la puesta a punto con Cristian Galasso al frente, y en el segundo entrenamiento ya estaban primeros. Luego en clasificación no se pudo tener la succión como trabajan los equipos de más autos, pero se alcanzó un cuarto puesto muy meritorio.

En la serie, ‘Nachi’ estuvo en la pelea pero no pudo ir por más, y concluyó tercero, pero conociendo el auto que tenía, apostaba a la final. El domingo, cuando se puso en marcha la prueba principal, Procacitto empezó a avanzar muy bien, pero un incidente le dejó dañada la alineación y no se pudo continuar en pista.

“Teníamos un buen potencial para poder avanzar, quise ir rápido a la búsqueda de los puestos de adelante, y en el frenaje se me bloquea por demás el auto, y me tiré por adentro, tratando de esquivar a Abdala porque podía doblar tranquilamente, y justo él se cerró y se produjo el toque. Se desalineó el auto y no supimos bien qué se rompió, pero ya no se podía ni acelerar ni frenar, y hasta ahí llegó nuestra carrera. Fue una lástima”.

La próxima fecha será el fin de semana del 21 de agosto en San Nicolás.