El Intendente Meyer realizó en Santa Fe gestiones en varios Ministerios

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, estuvo en la capital provincial desarrollando gestiones con una agenda que incluyó varios ministerios.

«Inicialmente nos reunimos con José Luis Freire -Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de Santa Fe- para tratar algunos temas pendiente entre la provincia y el municipio, como es por ejemplo la finalización del pago del Plan Incluir, que se ejecutó al sur del Club Almafuerte; y también una deuda que tienen respecto al Programa de Obras Menores, precisamente el proyecto afectado a pavimentación de Av. Las Rosas, que ya está ejecutado hace tiempo», comunicó el intendente.

Continuó informando que luego se encontraron con la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, «a quien le presentamos una gestión para impulsar el reacondicionamiento o directamente el reemplazo total del caño maestro de cloacas, que va desde ruta 178 hasta las piletas de decantación», expresó Meyer. «Acompañando a obras que ya está realizando el municipio como alambrado olímpico del sector, saneamiento de esas piletas decantadores y las interconexiones entre ellas. Solicitamos el apoyo del gobierno provincial y creemos que tendremos buena respuesta».

También hubo reunión con Amado Zorzón, Secretario de Habitat, Urbanismo y Vivienda, hablando de diferentes proyectos de hábitat que ya fueron oportunamente presentados. «Inclusive un plan que fue gestionado en los inicios de mi gobierno ante Nación, que habíamos llegado hasta la "no objeción financiera" y luego quedó en carpeta del gobierno nacional; también algunos problemas que hay con plan de viviendas en lote propio iniciado en gestiones anteriores y que no se concretó, quedando hipotecas no levantadas que perjudican a esos vecinos», continuó informando el intendente. «Son todas gestiones que nunca dejamos de hacer, y siempre estamos encima, pero bueno, queremos comunicarle todo esto a la población».