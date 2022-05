Fútbol Senior: Almafuerte se metió en Cuartos de Final

El equipo Senior del Fútbol celeste jugó la última fecha de la fase de grupos y venció a Sportivo 4 a 3 con goles de Fernandez, 2 de Abatedaga y Castellani.

Almafuerte que terminó en la segunda posición de la zona, ya había logrado la clasificación en la fecha anterior luego de vencer a Argentino.

De esta forma, los cruces de Cuartos de Final quedaron de la siguiente manera, con participación de los equipos rosenses:

Almafuerte vs América

Carcarañá vs Atlético San Genaro

W.Kemmis vs Correa

Newell´s vs Belgrano