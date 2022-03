Ignacio Procacitto volvió con podio incluido

El rosense hizo podio en su retorno a la actividad, en la segunda fecha del Turismo Nacional Clase 2. En una carrera de alto contenido dramático, con un accidente múltiple que asustó a todos en la largada, el desarrollo de la carrera pudo ser normal luego de ese momento y el Volkswagen Gol Trend número 6 se llevó el tercer puesto final.

Entre viernes y sábado, el equipo que dirige técnicamente Cristian Galasso trabajó en detalles finos del auto para encontrar el mejor equilibrio posible. Clasificando en el puesto 15º, el panorama era difícil para buscar un podio, pero no imposible. Por la tarde sabatina, en la serie, Procacitto tuvo un arranque fantástico y pasó al segundo puesto, lugar que lo ilusionó con ir por el podio.

Pero la final fue muy dura; al comienzo, el poleman Renzo Blotta se quedó y ‘Nachi’ lo esquivó por milímetros, pero lamentablemente hubo muchos autos que no pudieron evitar el desastre y chocaron en cadena, obligando a la bandera roja. Afortunadamente no hubo lesiones considerables, y luego de una hora de limpieza del sector, se volvió a largar. Ahí fue Procacitto el que atacó de movida, y peleando siempre entre los cinco primeros, trató de seguir a los líderes. Si bien no tuvo el ritmo, supo defenderse y luego del quedo de dos rivales que marchaban adelante, accedió al tercer escalón del podio, y de algún modo dejó satisfacción, pero también la obligación de seguir trabajando para mejorar.

«En la primera largada pudimos esquivar a Renzo Blotta, luego se pegaron muchos autos ahí pero pudimos seguir en carrera. Pudimos aguantar en una carrera muy extenuante porque el auto no me permitía ser rápido y cada vez que lo quería ser, cometía errores. Me tomé todas las precauciones con un ritmo que no era el de los punteros. Aguantamos y nos llevamos el tercer puesto», afirmó Procacitto desde el podio.

Y completó: «Nos vamos reconfortados de Paraná, pero nos vamos con mucho trabajo por delante porque no tenemos aún el auto para pelear la punta. Estoy agradecido a todo el equipo, a los sponsors, y a cada uno de los que aporta su granito de arena. No somos una estructura profesional y ante cada problema los solucionamos a nuestra manera, y todos trabajan un montón».

La próxima fecha será el fin de semana del 24 de abril en Alta Gracia, Córdoba.