Zona puntos para Testa

Un domingo productivo para el representante de la localidad de Las Rosas quien en la serie clasificatoria que se corría en el inicio de la jornada tenía un buen desempeño y terminaba 7°.

“Fue una serie muy lineal un poco complicada, es una realidad que por ahí el motor del segundo entrenamiento del día viernes, que tuvimos que levantar la tapa, no fue el mismo hemos perdido un poco de rendimiento pero de todas maneras estoy muy agradecido con Charo Alvarez y su grupo de trabajo han trabajado para no tener que cambiar el motor y perder 6 décimas y solo recargamos 3. Es un fin de semana para sumar algunos puntos y rescatar lo que más se pueda. No somos competitivos así que haremos lo que se pueda en la final.” apuntaba Testa.

Ante un marco importante de público la final de la cuarta fecha se ponía en marcha pasado el mediodía en el trazado platense.

Mientras que en la punta la lucha se centraba por el segundo lugar Rudi Bunziack, Alfonso Domenech e Ignacio Esquivel encabezan el pelotón de la carrera.

Desde el puesto 14 el Ford del Azul Sport Team iniciaba una remontada que lo llevaría directo a la zona de los puntos más importantes y a la cual le llevaba 10 giros alcanzar.

El final de la carrera lo tuvo a la defensiva de sus más próximos rivales logrando sostener el 7° lugar hasta la caída de la bandera a cuadros.

“Estamos contentos, pudimos avanzar desde el puesto 14 hasta el puesto 7, es bueno sumamos puntos y creo que es lo más importante. Trabajaremos para lo que sigue, creo que tenemos un gran conjunto, por ahí nos falta esa cuotita de suerte que se necesita, pero bueno, hay que trabajar más que nunca ahora para poder conseguir los resultados que tanto estamos buscando.” remarcó Renzo Testa.

La carrera la ganó el piloto misionero Rudi Bundziack quien tras su victoria ascendió a la punta de la tabla del campeonato donde lidera con un total de 142 puntos en tanto que el piloto de Ford ocupa en tanto el puesto 20 de la tabla con 73.5 unidades.

El torneo tendrá continuidad con la quinta fecha que está programada para el segundo fin de semana de abril en escenario a confirmar.