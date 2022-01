Inicia el 13 de febrero el Torneo Apertura de la Liga Cañadense de Futbol

Para este año la Liga Cañadense de Fútbol proyecta la realización de dos torneos. El comieno del Apertura 2022 se fijó para el 13 de febrero, con dos zonas de nueve equipos cada una. La semana próxima se realizará el sorteo del fixture correspondiente.

El esquema clasificatorio del Apertura:

Se jugará en dos (2) zona de nueve (9) equipos cada una, por sorteo a realizarse en la próxima reunión, respetando los clásicos en partido interzonal, cada equipo sumando dentro de su zona.

Clasificación a la siguiente fase: seis (6) equipos por zona:

El 1° y el 2° de cada zona clasifican directamente a Cuartos de final.

Octavos de Final:

Del 3° al 6° clasificados de cada zona jugaran octavos de final enfrentándose de la siguiente manera:

Partido 1: 3° Zona “1” vs. 6° Zona “2”

Partido 2: 3° Zona “2” vs. 6° Zona “1”

Partido 3: 4° Zona “1” vs. 5° Zona “2”

Partido 4: 4° Zona “2” vs. 5° Zona “2”



Se jugará un solo partido en cancha del mejor clasificado (por puesto obtenido en su zona); además el mejor clasificado tendrá ventaja deportiva; o sea, en caso de empate pasará el mejor clasificado.

Cuartos de Final: Se enfrentarán:

Partido 5: 1° Zona “1” vs. Ganador de Partido 4

Partido 6: 1° Zona “2” vs. Ganador de Partido 3

Partido 7: 2° Zona “1” vs. Ganador de Partido 2

Partido 8: 2° Zona “2” vs. Ganador de Partido 1



Se jugará un solo partido en cancha del mejor clasificado (los primeros y segundos de cada zona); además el mejor clasificado tendrá ventaja deportiva; o sea, en caso de empate pasará el mejor clasificado.

Semifinal:

Partido 9: Ganador de Partido 5 vs. Ganador de Partido 8

Partido 10: Ganador de Partido 6 vs. Ganador de Partido 7



Se jugará un solo partido en cancha del mejor clasificado (serán los mejores clasificados por puestos en su zona y de resultar que ambos terminaron en el mismo puesto se determinará por el que haya obtenido más puntos de la tabla general); se definirá por puntos, en caso de empate se definirá por penales.

Final:

Se enfrentarán los ganadores de los partidos 9 y 10.



Se jugarán dos (2) partidos, ida y vuelta; la localía se determinará por sorteo en la Sede de la Liga y se definirá por puntos, ante igualdad de puntos, por diferencia de goles en ambos partidos y de persistir la igualdad se definirá por penales.