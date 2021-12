"Chanchos" con acento cordobés

Luego de una preparación muy exigente con varios amistosos los "Chanchos Orejudos Team" viajaron a la provincia de Córdoba para enfrentar varios desafíos.

Balance positivo de un viernes. El equipo dirigido por el DT Miguel Ángel Bellino comenzó su travesía el viernes 3 de diciembre, disputando un triangular de formato comprimido (varios partidos de menor duración) dónde el equipo santafesino armó dos agrupaciones y se enfrentó a combinados de Villa Allende y Córdoba capital.

Muchas rotaciones buscando contener el embiste físico de dos equipos cuyos planteles eran de menor edad promedio, dio su resultado. Balance positivo de un viernes que recién era el comienzo, y que tuvo como figura destacada a su capitán Charlie Louis Zacnun.

Un partido complicado. Luego de un sábado de descanso, los "Chanchos" tenían que enfrentar uno de los partidos más difíciles de su historia: contra el equipo de maxi básquet del Tanti Sierras Club, conjunto que obtuvo el subcampeonato de la liga cordobesa ABAP +35.

El juego comenzó del peor modo: los armstronenses eran castigados con el tiro externo, ya que la agrupación local aprovechaba los desajustes de la zona plateada, con una efectividad digna de un equipo de la NBA. La diferencia a favor del local no fue mayor gracias a la presencia abajo del aro de su hombre fuerte Fernando Rodríguez (goleador del equipo porcino), el tiro externo de Martin Celiz y algunas corridas de sus hombres rápidos Damián Castillo, Alvaro Cviriati, Javier Bonetto, Claudio Rovira y Fabricio Alfei. Marcelo Passacantando aportaba con su tiro externo y asistiendo a Rodríguez. Pupi Maurelli llevaba la base y trataba de trasmitir tranquilidad. Diego Robba aplicaba su juego rudo buscando hacer reaccionar al equipo visitante.

Pero el primer tiempo terminaba con los "Chanchos" abajo por 10 puntos. Parecía que el partido se escapaba pero es ahí cuando se toma una determinación que cambio el rumbo del encuentro: por primera vez en 60 partidos en el conjunto porcino decidieron defender en forma individual para poder contener el tiro externo del letal rival. El partido siguió punto a punto con el local siempre adelante. Los veloces Alfei, Castillo, Cviriati, Bonetto y Rovira empezaron a correr cada vez más ya que la defensa individual permitió salir al contragolpe. Pupi Maurelli y Diego Robba defendían de forma asfixiante y dura. Martin Celiz y Fernando Rodríguez, jugadores de mil batallas juntos, hacían estragos abajo del aro siendo casi indefendibles para el equipo local.

A minutos de terminar el encuentro y luego de mucho sudor Chanchos Orejudos daban vuelta el partido llevándose una victoria histórica de 80 a 75. En charla telefónica con el icónico jugador Darío «Bacono» Rafaelle, este declaraba: «nos preparamos todo el año para este fin de semana y la verdad que nos salió mejor de lo que pensábamos. Estamos desbordados de felicidad. Igualmente déjame decir que el resultado es anecdótico y no queremos dejar de agradecer a los locales SPORT de Villa Allende y Tanti Sierras Club que nos atendieron de maravilla haciéndonos pasar un fin de semana inolvidable. Y por último quiero aclarar que los chanchos no juegan estos partidos para ganar o querer competir vorazmente. El básquet termina siendo simplemente una excusa. Del mismo modo que una familia busca cualquier fecha histórica o comercial para juntarse y festejar, nosotros usamos el básquet del mismo modo, ya que al fin al cabo hay una coincidencia: los Chanchos Orejudos Team no es solo un equipo de básquet… los Chanchos Orejudos Team somos una verdadera familia».

Fuente y foto: Armstrong y Región