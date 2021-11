Un toque empaño su desempeño

Con la precordillera de los Andes de marco y un importante número de fanáticos que disfrutaron de un domingo de carreras en el Circuito Internacional de “El Villicum”, el TC Pista Mouras cerró la temporada 2021.

En lo que fueron las series el primer ganador fue Gerónimo Gonnet el piloto de Torino. En la segunda, en la que Renzo Testa estaba largando desde el tercer lugar, la lucha por el campeonato le daba la oportunidad de poder avanzar tras el toque y despiste de sus dos rivales, Dambrosio y Scialchi. Saltando a la punta del pelotón que lideró hasta la bandera a cuadros, Renzo Testa se aseguraba un lugar en la primera fila de la final al haber logrado su segunda victoria en una serie clasificatoria.

“La verdad que bien, contentos sabemos que la encontramos, pero más allá de eso veníamos funcionando bien. Se nos complicó un poco el fin de semana a partir del viernes,pero por suerte pudimos salir adelante. El auto que el equipo me entregó es un gran auto con un gran funcionamiento. Creo que la mala suerte que hemos tenido en estas cuatro fechas de la Copa de Plata hoy pudimos ligar nosotros, solo tengo palabras de agradecimiento para los que hacen esto posible. Nico (Meichtri) venía fuerte atrás, yo venía muy bien en distintos parciales por ahí me achicaba un poco en el cierre, pero nada, la verdad que funcionamos bien. Estoy contento y agradecido obviamente con todo el equipo Azul Sport Team, a “Charo” Alvarez para el gran trabajo en el motor, a Maxi Chiavón, a toda mi familia obviamente que me hace el aguante, a todos los sponsor, a la gente de Las Rosas, a Pedrito, Alma y Galia que los amo con todo mi corazón, estamos más vivos que nunca y vamos a meterle todo para la final” apuntaba Renzo Testa.

La final lo tuvo peleando desde el cambio de luces a verde realizando una buena largada y logrando mantenerse como escolta de Gonnet hasta el giro 7, momento en el que la rotura del motor del Torino dejaba fuera de competencia a su rival dejándole la posta del liderazgo del pelotón que pudo sostener por un giro.

Las dos siguientes vueltas lo relegaron al tercer lugar luego de los sobrepasos de Franco Deambrosi y Fabricio Benitez. La pelea se daba en todos los frentes del pelotón por la Copa de Plata y así en el giro 11 el Ford de Testa se toca con el Ford de Nicolás Meichtri y terminan en trompo perdiendo muchas posiciones sobre el final de la carrera.

Renzo debió recuperarse de la caída del tercer lugar y remontar desde el puesto 10. Las vueltas se sucedieron y la carrera llegó a su fin con la caída de la bandera a cuadros que daba la victoria a Franco Deambrosi.

El piloto de las Rosas finalizó ubicado en el puesto 15 del último clasificador del año tras ser apercibido por el toque con Nicolás Meichtri. Así en el campeonato Testa terminó 6° con un total de 437 puntos conquistados mientras que en la Copa de Plata finalizó 14° con 121 unidades. El campeón 2021 del TC Pista Mouras fue Gaspard Chansard.

