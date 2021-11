Leo Ponzio prepara el adiós

Por Federico del Rio (para La Página Millonaria)

Será un diciembre movido en Núñez. Vendrán días en los que se defina el campeonato, en los que los socios eligirán al nuevo presidente y en los que llegarán dos respuestas que todos los hinchas de River están esperando. Por un lado, la de Marcelo Gallardo y su decisión para el 2022, algo que ni los más cercanos al DT aún saben. Y por otro, la de Leonardo Ponzio sobre la determinación que tomará para su vida. Es el capitán, el símbolo de una era, el único que estuvo presente en la cancha desde el primer día que el Muñeco se sentó en el banco de suplentes. Camino a cumplir 40 años, y a diferencia de lo que ocurre con el DT, el León sí dio algunas señales sobre cuál podría ser su respuesta.

El contrato que Ponzio extendió con River a mediados de año fue por seis meses, hasta el próximo 31 de diciembre. En el mismo ya hubo algunas cláusulas distintas a los habituales vínculos que firman los futbolistas teniendo en cuenta si situación: una prima baja con premio por partido jugado, de distinto monto si es titular o ingresa durante el transcurso de los 90 minutos. Claro que lo estrictamente formal no sería un inconveniente para determinar su continuidad o no porque la disposición de los dirigentes está abierta a la decisión que quiera tomar el capitán. Si Leo quiere seguir jugando, volvería firmar un vínculo similar. Y si opta por colgar los botines, desde la CD tienen un plan para que siga formando parte del club.

¿Qué hará, entonces, el 23 con su futuro? "Hay que ser sinceros, mi carrera ya se está por terminar. Jugar 10 minutos me da vida. Podemos llegar a decir que fue mi último superclásico, tengo contrato hasta diciembre... Después se verá. Me sostiene el grupo, el entrenador, mi familia... pero también mi familia necesita que uno esté más presente y eso a uno lo sacude un poco", fue la frase que pronunció después del último superclásico con la que empezó a dar señales. Era su segundo ratito en cancha después de una ausencia de cuatro meses por la miocarditis post Covid-19 que no le permitió viajar a la pretemporada de mitad de año. En este 2021, suma presencia en 16 partidos (en cuatro fue titular), aunque acumulando apenas 491 minutos. De ésos, 37 se reparten en los ingresos que tuvo ante Newell's, Boca, Banfield, San Lorenzo y Argentinos, los cinco encuentros en los que participó en la Liga Profesional.

Las estadísticas marcan que la presencia de Ponzio empezó a mermar a partir del 2019 y poco a poco fue cada vez menor. Ya a comienzos del 2021 la idea de ponerle fin a una carrera profesional de 21 años fue madurando en la cabeza del capitán millonario y parece que ese momento está más cerca que nunca. De hecho, ya hubo charlas con la misma empresa que organizó las despedidas de Fernando Cavenaghi y Rodrigo Mora para que se encargue de armar su partido homenaje y las charlas con los dirigentes de River se enfocaron más en su función a futuro en el club que en una posible renovación. Los directivos quieren armar una secretaría técnica donde Enzo Francescoli esté más acompañado y Ponzio será uno de los refuerzos en ese lugar una vez que se retire, ya sea a fin de año o a mediados del 2022.

Es más, el capitán mantuvo conversaciones con Jorge Brito y Matías Patanian, candidatos a presidente y vice primero por el oficialismo, donde hablaron sobre la tarea en la que lo imaginan. Quieren que sea un nexo entre el fútbol juvenil y el profesional para que transmita todo el ADN riverplatense que se le impregnó durante estos años, marcado a fuego por el estilo de Gallardo, y que también su ojo sirva para señalar a los chicos de Inferiores que estén para dar el salto.

"Sentado, alentando, calentando... Entrar o no, pero siempre con las mismas ganas y disfrutando tus últimos partidos", fue parte del mensaje que publicó Chabela, la mamá de Ponzio, dedicado a su hijo después del último superclásico. Otra señal que marca un final cercano. Todo parece encaminado para el adiós, aunque -como Gallardo- todavía no se sabe cuál será su respuesta. Y atención, al León todavía le queda por delante un hito importantísimo: ser campeón de la Liga Profesional, dar su vuelta olímpica número 16 y así alcanzar a Angel Labruna y Ricardo Vaghi en el podio de los futbolistas con más títulos en River.