Este viernes 5 de noviembre el equipo senior de básquet se enfrentó al Club Leones, en otro partido preparativo para la Copa Desafío de las Sierras, a disputarse la provincia de Córdoba.

Con el gran regreso de su icónico jugador Darío Bacono Rafaelle, se dio un partido de trámite parejo dónde el equipo visitante rotó a todos sus jugadores, aprovechando lo largo del plantel para jugar con mucha intensidad.

Desde el minuto uno, comenzó a marcar la cancha con los tiros externos de su mejor tirador, Pepe la Nariz Rovira. Aprovechando el doblaje a su pivote Fernando Rodríguez, el cual sacaba diferencia con su potencia cada vez que podía, el equipo rotó la pelota de modo automático para que él nacido en Saira castigue cuál daga venenosa.



Defensa intensa del equipo hizo que sacará buena diferencia. En el segundo y tercer cuarto Leones no se cruzó de brazos y comenzó a jugar cada vez más fuerte para achicar diferencias. "Mister básquet" Sergio Bellino no lograba entrar en juego dado lo intenso de la marca. Martin Celiz tenía inconveniente en encontrar pases libres, cosa que si pudo hacer en el primer cuarto con deliciosas asistencias. Marcelo Passacantando corría de un lado a otro sin poder encontrar su marca patentada, el tiro corto. Charlie Zacnun, el capitán y Roberto el Esloveno Cartabia eran doblados para que no pudieran desarrollar su potencia. Diego Robba intentaba dar un cambio de energía pero no era suficiente. Parecía que el equipo de Armstrong se caía a pedazos pero una bandeja de Álvaro Cviriati devolvió la esperanza. Otro triple asesino del mejor jugador del partido Pepe Rovira. Tres dobles seguidos con oficio de Fernando Rodríguez encaminaron el partido.

El Equipo Chancho no dejó de sufrir, porque la diferencia no era definitiva. Ahí comenzó a jugar la inteligencia del cerebro del equipo Silvio "Suricata" Maurelli, que comenzó a transmitir calma frenando el balón y utilizando fules tácticos para cortar el avance del rival. La diferencia era de tres puntos. La pelota cae en manos de Fabricio Alfei que la puso en el freezer haciendo que el equipo porcino terminé de hilar una gran victoria. 62 a 59 fue el tanteador.

En charla con Javier Pompi Bonetto, quien tuvo que ejercer de técnico y jugador, ante las ausencias de los DT Rodolfo Lauro y Miguel Bellino, expresó: «Pudimos rotar a todo el equipo y sumar minutos para llegar del mejor modo al torneo, pero de nuevo quiero destacar el recibimiento de nuestros amigos de Leones que terminado el partido nos brindaron una atención digna de encuadrar en una pared. Otro recuerdo que nos llevamos de un gran grupo de personas».











A esta altura los chanchos siguen invictos con la esperanza intacta de sumar otro trofeo a su galardonada vitrina.