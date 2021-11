Viedma, un trazado conocido para Testa

Los fanáticos del automovilismo de la provincia de Rio Negro podrán volver a disfrutar de un fin de semana a todo automovilismo ya que en el marco de la decimo quinta fecha del torneo el TC Mouras, TC Pista Mouras y TC Pick Up estarán compitiendo en el autódromo Ciudad de Viedma.

El integrante del Azul Sport Team, Renzo Testa, llega a la penúltima fecha del torneo ubicado en el puesto 6 con un total de 385 puntos cosechados en las 14 competencias ya concretadas.

Testa además como integrante de la Copa de Plata ocupa el puesto 12 instancia del Play Off en la que hasta el momento ha logrado conquistar 69,5 puntos y que tiene como líder al piloto de Dodge, Gaspar Chansard.

Dialogamos con Renzo previo a su partida desde Las Rosas hacia Viedma y esto nos adelantó; “Estoy muy contento, hace un mes que no corremos desde la última fecha. Salimos de La Plata y vamos a Viedma, que es un trazado que me gusta pero más allá de gustarme me genera muchas expectativas el poder salir de un lugar donde corrimos 14 fechas seguidas y obviamente creo que va a ser nuevo en todo sentido para todos. Más allá de que es un trazado que yo conozco, y no se si alguien más lo conoce, es nuevo en el sentido que tenemos que adaptarnos a otro circuito, a otro tipo de piso y va a estar bueno.” apuntó el rosense.

Respecto a los trabajo previos en el Ford del equipo con base en Azul, provincia de Buenos Aires, esto nos agregó; “Creo que es un desafío para todos, por parte nuestra hemos trabajado muchísimo en el auto y el motor, en cuanto a mi trabajé mucho la parte física y mental lo que nos genera muchas expectativas. Estuve trabajando con las imágenes de la cámara on board que me mandó Mariano Werner del día sábado así que obviamente le agradezco a él por la gentileza, creo que tenemos que aprender algo de esa vuelta.” remarcó Testa respecto de quien es su referente dentro del automovilismo.

La pelea por la definición del campeonato 2021 del TC Pista Mouras entra en sus dos últimos rounds y el piloto de Ford llega con chances matemáticas de poder pelear por el título.

Ubicado 12, a una diferencia en puntos de 75 con Chansard y cuando aún hay en juego un total de 117,5 unidades la ventaja de conocer el trazado se transforma en la clave de poder achicar la diferencia y recuperarse dentro de la Copa de Plata.

Testa es además uno de los 5 pilotos que aún deben la victoria y luego de la definición de los tres pilotos de último minuto en la fecha anterior son ahora un total de 8 los que buscarán apoderarse de las dos últimas victorias del torneo en Viedma y San Juan.

Este era el balance de Renzo al respecto; “Sinceramente sabemos que en la Copa de Plata estamos complicados que fueron tres fechas en las que se nos complicó todo, la regularidad y lo bien que veníamos funcionando lo perdimos, creo yo, por una cuota de mala suerte. Así que nos enfocaremos en funcionar lo mejor posible en Viedma para poder cerrar el año de la mejor manera en San Juan y tratar de plasmar el gran trabajo que hizo el equipo desde el inicio de la Copa de Plata en un buen resultado.” concluyó.

La actividad para el TC Pista Mouras iniciará este viernes con las dos tandas de entrenamientos para luego pasar al sábado con la tercera y última en la mañana mientras que por la tarde se concretará la clasificación.

El domingo se disputarán las series por la mañana y sobre el mediodía se definirá la penúltima final del campeonato.

Fotos: Darío Gallardo