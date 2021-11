El futbol femenino de Williams Kemmis es semifinalista

En cancha de C. A. Williams Kemmis se disputó, este domingo 31 de octubre, otra fecha de la LIFFA (Liga Independiente de Futbol Femenino Amateur). Los resultados de los encuentros disputados fueron:

Primera jornada

Bouquet 0 - El Ventarrón 0

W. Kemmis 3 - Piamonte 1

Las Divas del Balón 1 - Las Leopardas 1

Segunda jornada

El Ventarrón 2 - Piamonte 2

Las Leopardas 0 - W. Kemmis 0

Las Divas del Balón 2 - Bouquet 1

Con esos resultados la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

1) Williamns Kemmis (Las Rosas)

2) Las Divas del Balón (Las Rosas)

3) Sportivo Rivadavia (San Genaro)

4) Las Leopardas (El Trébol)

5) El Ventarrón (Salto Grande)

6) Bouquet FutFem (Bouquet)

7) Piamonte FutFem (Piamonte)

De esta manera el equipo verdinegro de nuestra ciudad es el primer clasificado a semifinal. El otro debe salir de los siguientes partidos a realizar:

Las Divas del Balón vs. Piamonte FF

Sportivo Rivadavia vs. Bouquet FF

El Ventarrón vs. Las Leopardas