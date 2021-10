Hoy domingo de cuartos de final en Liga Cañadense de Futbol - Primera División

A las 16:0 horas jugarán CARCARAÑA vs. ADEO; DEFENSORES vs. UNION VILLA ELOÍSA y SPORT vs. EL PORVENIR; mientras que SPORTIVO vs. ALMAFUERTE será a las 16:00.

Se disputan a un solo partido. Si finalizan en empate se resuelve por penales. No hay ventaja deportiva.

SEMIFINALES TAMBIEN A UNICO JUEGO

Ganador Carcaraña - ADEO vs. Ganador Sport - El Porvenir

Ganador Defensores - Unión Villa Eloísa vs. Ganador Sportivo - Almafuerte