Carlos Pellegrini rumbo a ser la próxima ciudad del departamento San Martín

La idea de elevar el rango de la administración de Carlos Pellegrini fue puesta a consideración de representantes institucionales y vecinos de esta localidad del centro del departamento San Martín, en una reunión realizada en el Centro Cultural. Se debatió en torno al proyecto presentado por la senadora provincial, Cristina Berra, para transformar a esta localidad en la cuarta ciudad del departamento San Martín.



Durante el encuentro, encabezado por la legisladora junto a la presidenta comunal, Marina Bordigoni, y del que también participaron otros legisladores y funcionarios provinciales en actividad y retirados, Berra consideró que “con la proyección que tiene Carlos Pellegrini, terminará convirtiéndose en ciudad. De eso estoy segura. Es la única localidad del departamento en constante crecimiento y por esa razón consideré oportuno enviarle una nota a la presidenta comunal para armar un debate participativo con la comunidad. Esto es un largo camino, no se resuelve de un día para el otro, tienen que venir expertos y gente que sepa observar el crecimiento. Este debate es el comienzo”.

Por su parte, Bordigoni remarcó que “este es un proyecto que acompañaremos y apoyaremos, porque creemos que es muy beneficioso para la localidad. Desde la comisión comunal tratamos de impulsar los mejores proyectos para Carlos Pellegrini y, en este caso, la charla debate es el primer paso para dar a conocer públicamente los detalles y luego ingresarlo en la Cámara de Senadores para ser tratado”.

“El crecimiento de Carlos Pellegrini en los últimos años fue muy notorio y la mayoría de los vecinos quiere que sea la próxima ciudad del departamento San Martín. Hoy en día hay más de siete mil habitantes, pero no sólo se tiene en cuenta el número, sino otras variables como el crecimiento en cuanto a industrias y obras para llegar a esta instancia”, indicó la jefa comunal.

Los beneficios

El ex secretario de Finanzas e Ingresos Públicos de Santa Fe, Pablo Olivares. informó «que en materia de ingresos, la principal diferencia a la actualidad es la recepción de recursos nacionales y provinciales en orden de coparticipación. Aproximadamente serán un 90% mayores los recursos que significaría el cambio de status jurídico. Con esto, no sólo se podría mejorar la infraestructura que necesita Carlos Pellegrini sino que, al mismo tiempo, se disminuiría la presión tributaria que recae en la localidad con recursos propios. También es apropiado aclarar que no es verdad que, el ascenso a Intendencia habilite para cobrar más tasas de servicios. Esto se regula en base al costo de los insumos y de las recaudaciones».

Por su parte, al diputado provincial, Juan Cruz Cándido, remarcó que «nunca se deja de ser pueblo porque eso está en el espíritu de quienes lo habitan. No les cambiará la vida de un día para el otro. Lo que se intenta es contar con una estructura de funcionamiento acorde a las necesidades del pueblo. Ya hay problemas de ciudad, infraestructuras de ciudad, realidades propias de la ciudad. Pero al ser un pueblo, la comuna no cuenta con los recursos suficientes para dar esas respuestas. A ningún pellegrinense le va a cambiar la vida cotidiana, pero si va a cambiar la posibilidad de dar respuestas a los problemas de la comunidad».

