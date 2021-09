Rescataron dos cachorros de puma en Estación Berreta. Una persona habría matado a la madre

En la noche del jueves personal de la Policía Ecológica encontró dos cachorros de puma sin su madre. Son una hembra que se encuentra en buen estado y un macho con algunos problemas de salud; también había otro tercer cachorro sin vida. Aparentemente una persona mató a la madre y las crías fueron abandonados en el lugar.

Daniel Ojeda, jefe de la Sección Ecológica de la Policía Comunitaria, le confirmó a Atento que «el día martes ingresó una llamada alertando sobre la presencia de estos animalitos, que se encontraban solos en Cañada de Gómez y que la madre estaba muerta». La llamada fue anónima y no aportó mayores datos; dada la extensión del distrito de la la ciudad fue imposible realizar las tareas de rescate. Desde la Policía Ecológica aseguraron que los cachorros tienen entre 40 y 45 días de vida. «Ayer ingresó una nueva llamada diciendo que los cachorritos estaban hacía varios días solos y uno estaba muerto. En ese momento la telefonista le volvió a solicitar mayores precisiones respecto de la ubicación de los pumitas y le dijeron que estaban en Estación Berreta, más precisamente en la curva del Carcarañá», agregó.

«Mandamos una unidad que tardó cuatro horas en encontrarlos. Cuando llegaron al lugar había un cachorro muerto, otro estaba agonizando y una hembra se encontraba mejor y ahora se está recuperando. Son muchos días sin la mamá que les regula la temperatura y están deshidratados y desnutridos», explicó el jefe de la División Ecológica. Ambos cachorros fueron revisados por el veterinario Guillermo Bravo, que trabaja con fauna y es profesor de la Facultad de Veterinaria de Casilda.

Desde el área correspondiente no pudieron hallar el cuerpo de la madre, pero no se descarta que el testimonio que confirmaba que fue muerta por una persona sea real, ya que era de noche y el personal que participó del rescate no es conocedor de la zona.

El próximo lunes, la cachorra, que está en buen estado de salud, será trasladada a la Granja la Esmeralda de Santa Fe. «No hacemos el traslado durante el fin de semana porque tenemos fe de que el cachorro que está atendiendo Bravo se recupere en estos días, si se recupera los dos hermanitos serán trasladados juntos», manifestó Ojeda.

El jefe policial aseguró que son muchos los animales de esa especie que viven en la región y recordó el caso de una puma que hace unos meses fue vista en la región y finalmente pudo ser devuelta a su habitat natural.

Fuente y foto: Atento

Imágenes mapas: LRD (de Google maps)