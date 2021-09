Renzo Testa: “El que abandona no tiene premio”

Un domingo que arrancó con la disputa por la segunda serie para Renzo Testa quien largaba desde el primer lugar. En el lanzamiento de la primera carrera del día una falsa largada género en el ingreso al curvón un despiste múltiple que dejó a 5 autos fuera de carrera y solo a 5 sobre la pista.

El relanzamiento tuvo al Ford de Testa peleando mano a mano una pulseada contra la Dodge de Eduardo Bracco, el experimentado piloto le arrebató su ubicación dejándolo como escolta y marcó una rápida ventaja sobre el piloto de Las Rosas quien quedó como escolta.

Renzo debió conformarse con el 2° lugar del acotado pelotón pero faltando una vuelta y con solo tres autos en pista el ingresó del auto de seguridad a pista, neutralizó la accidentada carrera.

La competencia finalizó con AS y la ganó Eduardo Bracco, 2° término Renzo Testa y 3° Leonardo Palotini, la misma fue la más lenta de las dos disputadas.

Luego de bajar de su auto Testa fue entrevistado por el programa radial Vuelta Previa y esto declaraba respecto de la serie; "No se que piensa Bracco, ya esta demasiado grande para hacer las cosas que hace, en la primera largada tengo que levantar la velocidad por viene delante mío y en la segunda largada se tira a la línea interna como si no viniera nadie atrás, sino levanto nos pegamos los dos. Creo que tiene demasiada experiencia como para largar en la punta. El semáforo se apaga y largamos, no se porque se para la carrera, cuando apenas largamos movemos y el comisario deportivo dijo que no se largaba, pero después no se que hicieron la verdad da mucha bronca. Bracco es grande tiene las mañas pero dentro de la pista hay que tener ciertos códigos" remarcó el piloto de Ford.

La duodécima final del campeonato de TC Pista Mouras se puso en marcha en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con 20 autos en pista.

Mientras que en la punta del pelotón Gerónimo Gonnet y Eduardo Bracco peleaban por el liderazgo tras el firme avance del piloto de Torino se “coló” la Dodge de Chansard que dejaba 3° Bracco en el tránsito del curvón, desde el 4° lugar Renzo Testa se acomodaba en el pelotón que comenzaba a transitar los 16 giros de la final.

Luego de verse asediado por Jeremias Scialchi debió ceder la posición al aparecer una falla en el motor del Ford que lo obligó a ingresar a boxes cuando se ubicaba 5° al tiempo que se cumplía el tercer giro.

La llegada al box tuvo una rápida respuesta del equipo a cargo de Ramón Rodriguez que logró devolver al Ford a pista en el puesto 16 aunque con dos giros menos. Así Testa terminó siendo el más rápido en pista durante el 7° giro intentando recuperar el terreno perdido en carrera.

La final la ganó Geronimo Gonnet sumando así su segunda victoria en la temporada al tiempo que Renzo Testa completó el tiempo de carrera y aunque finalizó con dos vueltas menos ocupó el puesto 14 de la tabla clasificatoria.

El problema que relegó al piloto de Ford tuvo su origen en la bobina, elemento que debió ser reemplazado por el equipo. Con este resultado el representante de la localidad santafesina de Las Rosas suma solo 25,5 puntos ubicándose 10° en la Copa de Plata mientras que acumula un total de 341 unidades en el campeonato donde ocupa el 5° lugar.

La segunda fecha del Play Off se disputará el fin de semana del 26 de septiembre en este mismo autódromo.