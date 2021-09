Clasificó 2° y es el mejor Ford

Esperanzador resultado para el piloto rosense del Azul Sport Team. Una vez más se refleja el trabajo del equipo a cargo de Ramón Rodríguez al lograr ubicar a su piloto 2° en la clasificación del TC Pista Mouras llevada a cabo este sábado en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y además ser el mejor de la marca en lo que va del fin de semana.

La jornada había arrancado con un rendimiento dentro de lo esperado para Renzo Testa en lo que fue el último entrenamiento de la divisional menor del Turismo Carretera al quedar ubicado 2° en la tabla liderada por Gaspar Chansard el último vencedor.

En lo que fue la clasificación arrancó con Alberto Jaime como líder hasta el momento de ingresar el primer tercio clasificatorio del cual eran parte entre otros Chansard, Gonnet y el propio Renzo Testa.

Estos tres abrieron vuelta rápida en la segunda vuelta de clasificación peleando por la 12° pole position del año. Chansar abrió el fuego y se apoderó del primer lugar de la tabla pero centésimas detrás lo desbancó Gonnet sin perder de vista en sus espejos al Ford de Testa que quedaba a solo 0,096 centésimas del piloto de Torino en el 2° lugar.

Los registros no fueron mejorados con la salida del último tercio por lo que el poleman fue Gerónimo Gonnet quien con un tiempo de 1m29s501 se quedaba con la pole position, la tercera que logra en esta temporada.

Luego de posar para la foto, Renzo declaraba lo siguiente respecto del gran resultado; “Estoy contento y a la vez un poco amargado porque no fue la vuelta ideal que me hubiese gustado. Pero contento por este 2° puesto en el inicio de la Copa de Plata creo que es muy bueno, fuimos el Ford referente todo el fin de semana y creo que eso es lo alentador para lo que resta del campeonato. Mañana corremos a sumar, nosotros tenemos que descontar porque entramos al Play Off sin puntos y la realidad es que también necesitamos ganar. Creo que el domingo tenemos una buena oportunidad ya que largamos primeros en la serie.” apuntó el piloto de Ford.

La continuidad de la actividad para Renzo Testa se dará este domingo con la disputa de la segunda de las series clasificatorias en la que estará largando desde la primera ubicación compartiendo fila con el experimentado piloto de Dodge, Eduardo “Pancho” Bracco. La primera carrera del domingo se pondrá en marcha a partir de las 9:10 Hs mientras que la final está programada para las 12:20 horas.