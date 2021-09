Primer round en la lucha por la Copa de Plata

Renzo Testa afronta este fin de semana la primera fecha del Play Off para el TC Pista Mouras,que se disputará en el autódromo de La Plata.

Llegó el tan esperado momento para los 12 pilotos que conforman el Play Off 2021 del TC Pista Mouras quienes desde este viernes dan inicio a la undécima fecha del campeonato y la primera del Play Off.

La actividad para la categoría comenzará desde la mañana del con el primero de los entrenamientos que tendrá como horario de inicio el de las 10:10 hs quedando para el inicio de la tarde el último del día que arrancará a partir de las 13:10 hs.

Testa es uno de los 5 pilotos que integran el Play Off y que ingresan a esta instancia del campeonato sin puntos ni victorias en su haber mientras que los 7 restantes cuentan con; 31 puntos, Ramiro De Bonis, con 16, Scialchi Jeremías y Gaspar Chansard y con 8, Alberto Jaime, Gerónimo Gonnet y Joaquín Ochoa.

La pelea será sin cuartel en las siguientes 5 fechas y los objetivos para el piloto santafesino son dos, el primero sumar la mayor cantidad de puntos y el 2° lograr la victoria que lo habilite a pelear por el título de campeón en la última carrera del año.

Así lo analizó el representante de la localidad de Las Rosas; «Vamos con mucha ilusión obviamente, como siempre dije ahora se abre el verdadero campeonato, el que sirve, el más importante. Se viene la parte más difícil y la más linda del año, son cinco fechas y en nuestro caso tenemos que salir a buscar la mayor cantidad de puntos posibles pero no desesperarnos por la victoria creo que teníamos más presión de ganar antes que ahora por el hecho que necesitábamos los 8 puntos para ingresar. Ahora tenemos que estar tranquilos y confiar en el trabajo que viene haciendo el equipo, el motorista, todos los chicos, todos mis sponsors, mi familia, amigos y la gente que hace el aguante. Creo que vamos por el buen camino y venimos haciendo bien las cosas. Se ha trabajado muchísimo en el auto en estos días y he trabajado muy intenso entrenando así que me mantengo motivado y con mucha confianza, ante nada ir a pelear por el objetivo mayor manteniendo los pies sobre la tierra y trabajando seriamente con el equipo», remarcó Renzo Testa.

Fotos: Dario Gallardo