Luisito Zerda encabeza una campaña para la compra de una balanza

En conceptos a Radio Las Parejas, Luisito contaba que hace 15 días decidió la internación “porque ya no daba más mi cuerpo, no me toleraba estar como estaba y entonces decidí acercarme al hospital, además tenía muchas infecciones en la piel y eso era lo más preocupante, entonces decidieron internarme”, relató; “hoy por hoy me siento bien, como que volví a vivir, todos los médicos me vienen a ver día a día y están gestionando para incorporar una nutricionista”, contó, al tiempo que daba a conocer que a raíz de esta internación “ya llevo bajados 25kg, algo que es muchísimo para mí y en 15 días, ver todo lo que logré en tan poquito tiempo es asombroso”, dijo Luisito.



En su relato, comentó que aún faltan algunas cosas para llegar a tener todas las comodidades, “igual me siento contenido por los doctores que se preocupan y están pendientes de mi alimentación y mi estado de ánimo, yo volví a reír, cosa que hacía mucho que no hacía”, contó, haciendo referencia a esta campaña para conseguir una balanza para personas de más de 200 kg, “yo soy la cabeza visible y tengo dos compañeros Marco y Pablo, amigos del programa que están siempre al lado del cañón y ahí salió estos de juntar dinero para comprarla o lograr que alguien la done”, sostuvo; “esto es todo gratis para mí porque es un hospital y quiero que quede claro que la balanza quedaría para el hospital, para quienes necesiten pesarse”, agregó, al tiempo que remarcaba la incorporación de una nutricionista la cual tiene que tener su herramienta fundamental que es una balanza “porque si no es como que trabajan en el aire”, expresó Zerda, quien anunció que lo pueden ubicar a través de las redes sociales para colaborar.

“Siento que tengo la fuerza suficiente ahora, y hablando con mi hermano él me recordó el apoyo de todos, porque si yo estuviera en otro lado estaría solo”, dijo; “tengo la ventaja de estar en mi pueblo y en mi barrio, vivo a dos cuadras del hospital, mis amigos vienen a verme y cada uno aporta su granito de arena para ayudarme, hoy me siento con mucha fuerza para afrontar lo que sea, este es un pequeño gran paso de lo que puede venir”, concluyó Luisito.

Fuente y foto: Radio Las Parejas