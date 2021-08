Ignacio Procacitto, un toque lo obligó a desertar

Siendo local en Rosario, Ignacio Procacitto representó a Las Rosas de gran forma en el Turismo Nacional Clase 2 una vez más, aunque sin poder terminar por un toque que no le dejó sumar puntos importantes en esta octava fecha de la Clase 2.

En entrenamientos, fue décimo y luego tercero en cada una de las tandas, y las opciones de buscar un buen lugar en clasificación estaban latentes. Una mala vuelta el viernes no le dejó estar tan adelante, y el sábado por la mañana, mejoró para ser 13º.

Comenzando quinto en la primera serie, el rosense supo avanzar para llegar cuarto, y analizando ese pequeño progreso, la idea era poder hacerlo y de mejor forma en la final. Tras una gran largada, las esperanzas de una gran competencia se diluyeron por varios toques recibidos y con poca fortuna, no solamente por perder algunas ubicaciones, sino porque también le rompieron una llanta. Tras una detención en boxes, se intentó solucionar pero al volver a la pista no se pudo hacer mucho más, y terminó sin poder ver el final de la prueba.

“En la final no se dio nada a favor nuestro, quedamos apretados en el curvón a pesar de tener una buena largada. Ahí perdimos rendimiento en la recta. Después me apretaron y me dejaron en un mal radio para hacer la curva dos, y se empezó a hacer el lío. Tratamos de esquivar algunos golpes, pero tuvimos varias maniobras donde se empezaron a pegar y me dieron, rompiéndome una llanta”, explicó ‘Nachi’ Procacitto.

Y por otro lado manifestó: “Estoy contento por la vuelta del público y ver la tribuna llena fue espectacular, y esperemos que se pueda seguir manteniendo esto y que la gente esté cerca nuestro, porque nos gusta y nos hace sentir bien. Agradezco a todo mi equipo y esperamos seguir trabajando con todo el equipo y seguir en buen nivel en la próxima”.

La próxima competencia será el fin de semana del 19 de septiembre, en escenario a definir.