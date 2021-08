Unidad Rosense: mismos candidatos a la búsqueda del mismo resultado electoral

La lista de Unidad Rosense vuelve a estar encabezada por Néstor Aquino, acompañado de Silvana Herrera en segundo lugar y completada en sus titulares por Abel Gelada. «Y hay que empezar a prestar atención a lista de los suplentes», dice Aquino. «Porque así como nosotros fuimos un recambio hace 4 años, se viene proximamente otro dentro nuestro equipo: Lara Paoli, Pablo Flamini y Daiana Ramírez son personas que ya están, son muy afines a la gestión.»

Por su parte, Abel Gelada expresó que no viven de la política, «tenemos todos nuestras actividades y estamos acá para colaborar y seguir adelante con este equipo correcto, como bien dice nuestro eslogan. Tenemos una proyección a futuro; hoy hay alguien que realmente tiene las riendas sobre la ciudad, después vienen todos sus secretarios y también el concejo deliberante, que actualmente articula con el Ejecutivo constantemente.»

«Hay una Las Rosas diferente, que se posiciona a nivel zonal como cabecera del departamento», continúa. «Estamos orgullosos de la gestión que se está haciendo, de lo que se hace día a día. Nosotros no tenemos en ningún momento salir a vender nada para pedir el voto. Hoy el rosense tiene la particularidad de salir a la calle y ver lo que se hizo, y se da cuenta del cambio que hay.»

Finalmente Néstor Aquino, actual presidente del Concejo, manifestó que el legislativo es claramente la caja de resonancia de la gente. «Nosotros permanentemente recibimos las consultas de los vecinos pero hay una diferencia y tenemos que hacer memoria, pensar en 6 años atrás con un inicio de gestión de Javier Meyer caótico por 6 meses de paro gremial, pero que una vez que empezó a desarrollarse y a funcionar todas las partes del Ejecutivo vimos que una de las que mejor funcionó fue mesa de entrada recibiendo reclamos.» Recordó que «de Concejos anteriores habían quedado 10 ordenanzas sobre obras, especialmente de cordón cuneta y mejorado aprobadas, y con parte del costo pagado por los vecinos, que no sé habían ejecutado y no estaba el dinero tampoco.»

«Ahora los proyectos que nos llegan no tienen que ver en su mayoría con minutas de comunicación por problemas no resueltos, sino que lo que lo que más recibimos son consultas de cuando van a llegar las obras, cuando me va a llegar el pavimento, cuando me va a llegar la cloaca». «Nosotros el diálogo que tenemos con el vecino es cuando le llega la obra a la puerta de su casa, y además ejercemos las tareas de control, vemos como se ejecutan las partidas presupuestarias, porque no podemos estafar al rosense», concluyó Aquino.

Audio: Entrevista en El4TV (Las Rosas) - (Se recomienda escuchar el audio completo)

