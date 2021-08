Volvió el rugby, con triunfo de Los Teros

En el Polideportivo de C. A. Almafuerte, en Las Rosas, se jugó la 7ª fecha del torneo reiniciando la temporada 2021. Fue un tonificante triunfo de los locales: Los Teros 19 vs Las Aguilas 14.



Los puntos celestes fueron por Try Francisco Rodríguez, Lucas Retamosa y Luciano Gordillo; más 2 conversiones de Lucas Rubiani.



La próxima fecha se disputará en El Trébol, visitando a Los Cardenales Rugby (C. A. El Expreso).