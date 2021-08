Merecido reconocimiento: mural y llave de Carlos Pellegrini para Elina Rodríguez

Desde la Comuna de Carlos Pellegrini se organizó la distinción de todo un pueblo orgulloso de la integrante de la Selección Nacional de Voley Femenino, con reciente participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. De marcado perfil bajo, Elina recibió el mayor de los reconocimientos dados hasta el momento en esa localidad, que agradeción con emoción hasta las lágrimas.

«Se me cruzan muchísimas emociones, por todo lo que significa volver a Pellegrini, por volver a mi casa. Me fui de muy chica, y la pandemia me ayudó a volver más tiempo, estuve 4 meses recomponiendo vínculos, volví a la vida del pueblo, volver a mis raíces. Tener este reconocimiento es muy gratificante, lo siento con mucho orgullo, porque en esto de representar a Argentina, llevando a todos lados la bandera, también llevo a todos lados a Carlos Pellegrini. Estoy muy contenta y agradecida».



En el acto, la Presidenta Comunal Marina Bordigoni tuvo afectuosas palabras para Elina, destacando el hecho de «que con esfuerzo, los sueños se pueden cumplir, y nuestra deportista es un claro ejemplo de esto».



En primer lugar, se descubrió el mural realizado por los artistas Andrea Dascanie y Franklin Contreras, donde se observa la figura de Elina, pero que aún no está terminado porque la idea original se expandió a partir de las contribuciones de la gente del pueblo, que pasaba por el lugar y aportaba sugerencias. Emplazado en unas de las paredes del galpón dentro del Parque Centenario, sobre la bicisenda que conecta calle Levalle con la Ferroestación, tienen pensado terminarlo durante esta semana.

El acto en sí se efectuó frente a las letras de Carlos Pellegrini, con palabras de la autoridad comunal y de la deportista de elite. Cabe destacar que desde Americano M. y S., participaron activamente del evento, y aprovecharon para regalarle a Eli un ramo floral y un obsequio.

Un merecido homenaje para la deportista de 24 años que llegó a lo más alto del nivel mundial representando a la Argentina… y a Carlos Pellegrini.

Fuente y fotos: Portal Pellegrinense // Edición: LRD

