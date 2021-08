Condenaron a 19 años de prisión al imputado por el homicidio de Carlos Ledezma

Este lunes 2 de agosto se dio a conocer la sentencia por el asesinato de Carlos Ledezma, “Karlos”, ocurrida en febrero de 2018, por el cual había una persona detenida a la espera del resultado del juicio abreviado por dicho crimen.

En conceptos a Radio Las Parejas, el Dr. Angelo Rossini (foto), abogado de la familia de “Karlos”, contó que el proceso hasta llegar a este punto “ha llevado un largo tiempo, un proceso largo y muy compleja la investigación en sus inicios porque no había demasiados indicios de por dónde venía el crimen”, comentó; “nos constituimos en querellantes y teníamos una gran cantidad de líneas investigativas las cuales debíamos ir descartando, fueron quedando algunas sospechas y una de esas era el nombre de la persona actualmente condenada”, expresó.

Rossini indicó que esto se termina de cerrar bien con un ADN, “en la autopsia se encuentra detalles de defensa y material genético debajo de las uñas de Karlos, entonces se extrajo sangre al imputado y se hizo el cotejo que dio positivo, lo que prácticamente termina de cerrar la investigación”, dijo.

El abogado de la familia Ledezma se refirió a este procedimiento abreviado que se denomina así porque es un acuerdo entre todas las partes, “se acuerda sobre la responsabilidad del imputado a 19 años de prisión en este juicio donde esta persona reconoce el hecho”, manifestó, al tiempo que consultado respecto de si está descartada la hipótesis de otra persona, reconoce que no lo está en un 100%, “tenemos dudas al respecto, no puedo afirmar que participó otra persona, independientemente que si buscamos más evidencias es difícil hallarlas pasados los 3 años desde que sucedió el hecho”, sostuvo.



“A Héctor J. se lo condenó por homicidio simple y robo, en un juicio oral podría existir una posibilidad muy pequeña de prisión perpetua, la única forma que suceda es que se condene por homicidio agravado”, reconoció el letrado; “el tiempo que lleva detenido se computa en la pena de los 19 años que se le ha dictado, en la autopsia no se determinó cual puñalada termina con la vida de Karlos, si fue la primera se determina que el resto fueron a un cadáver, pero si falleció en la puñalada 23, fue por alevosía”, detalló Rossini; “una condena por homicidio simple para una persona sin antecedentes podía haber sido de 14 años”, indicó.

Respecto de los sentimientos de la familia Ledezma, el abogado comentó que quedaron conformes, “entiendo que es un resultado lógico superior al esperable en un juicio oral que seguramente se dictaría entre 14 o 15 años, estamos más cerca del máximo que al mínimo, los padres reconocieron su conformidad pero sabiendo que no hay alegría ni festejos porque nada les devolverá la vida de su hijo”, concluyó.

Fuente: Radio Las Parejas