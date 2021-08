Rizha o el nuevo pop femenino que exportan desde España

Entrevista realizada por NEO2 Magazine , revista española que nació a finales de los años 80 en Madrid para informar sobre creatividad aplicada a la cultura, descubrir jóvenes creadores de diferentes áreas, proyectos impactantes.

Compositora, intérprete, productora musical y actriz, a sus 22 años es una de las máximas exponentes del hyperpop. Radicada en España, la argentina Tamara Luz Ronchese, apodada Rizha, cuenta con 8 años en la industria, 3 álbumes, 6 EPs y protagoniza la serie de TV Skam España. Desgraciadamente, tuvo que suspender su segunda gira internacional por la pandemia

¿Cómo describirías el sonido Rizha? ¿Hyperpop?

Encontré en el hyperpop lo que venía buscando desde hace tiempo, pero sigo produciendo también mucho ambient y synth pop, siempre me gustó mucho. En realidad, cualquier cosa que produzco suena a mí porque tengo mis plug-ins y métodos preferidos que llevo usando toda la vida. Uso mucho mi música a modo de descarga, creo que es como mejor me expreso.

¿Cómo ves tu evolución en la industria musical?

Musicalmente creo que desde que empecé allá por el 2013 hasta ahora he crecido muchísimo, tuve la suerte también de explorar y conocer mucho la industria así que ahora tengo muy claro lo que quiero y lo que no. De momento quiero centrarme en hacer lo que me gusta y trabajar con gente que admiro. Estoy disfrutando muchísimo de colaborar y hacer amigos por el camino.

Hasta la fecha, ¿cuál dirías que es tu mayor éxito?

FEVER DREAM, es el primer disco que saqué que yo realmente escucharía. Además fue el primer proyecto en el que empecé a colaborar con gente que quiero, también por los mismos motivos estoy muy orgullosa de GLITT3R con Glitch Gum. Y fuera de los lanzamientos, haber hecho el pedazo de gira que hice me parece una locura cada vez que lo recuerdo. Me siento realizada cuando veo que hago cosas por placer y salen increíblemente bien.

¿En qué sectores de la industria musical echas en falta más presencia femenina? ¿Qué crees que cambiaría si hubiera más presencia femenina en la industria musical española?

Estaría guay ver más productoras, me siento un poco sola y aunque cada vez somos más, aún no se nos toma del todo en serio. Y si hubiese más presencia femenina, en puestos que generalmente ocupan hombres, habría quizás un poquitito menos de presión para cumplir estereotipos, lo cual daría pie a otros tipos de estética femenina dentro de la industria, y no tendríamos que estar de acuerdo con provocarles TCA e inseguridades varias a adolescentes. Pero, sinceramente, hay muchísimos más factores sociales que hacen que las cosas sean como son.

¿Podemos hablar de un nuevo pop femenino con peculiaridades propias frente al pop que se hacía hasta ahora, tanto por mujeres como por hombres? ¿Qué peculiaridades crees que tendría este pop en cuanto a música y letras?

Ahora muchas más mezclas caen bajo “pop”, por ejemplo, cosas que son trap, synth, indie, alt se les llama pop. En cuanto a letra y estética, siempre hubo artistas rompedores como puedan ser Prince o Madonna, que desafiaron los roles de género y trataron temas como la sexualidad o lo tabú. Ahora es mucho más normal encontrarte con artistas que hagan esto, y cada vez hay más mujeres hablando en música sobre su sexualidad a modo de empoderamiento. También muchas más mezclas se etiquetan como pop. A cosas que, por ejemplo, son trap, synth, indie, alt se les llama pop.

¿Consideras que la industria trata por igual a hombres y mujeres? Aparte de por los valores musicales, ¿las mujeres están más supeditadas a responder a determinados estereotipos físicos?

La mujer siempre ha tenido que ser fácil de sexualizar, bonita, correcta, tierna, lo más parecido que se pueda a una niña (gracias a la cultura de la pedofilia)… y a la mínima que no sea así, sobre todo si lo ha sido antes, está loca. Los mayores ejemplos que se me ocurren ahora mismo son Britney Spears y Miley Cyrus. El hombre cis, como en todo, puede hacer lo que le salga de los cojones, siempre y cuando sea blanco y hetero.

¿Qué mujeres músicas de todos los tiempos han influido más en tus canciones?

K. Flay, Amy Lee, Britney Spears, Avril Lavigne, Belinda…

¿De qué forma interpretas tu música a través de la moda?

Pruebo muchos estilos y me voy quedando con lo que más me gusta de cada uno, pero me suele gustar mucho la mezcla de lo grunge, lo futurista y lo apocalíptico. Me gusta mucho como viste gente random que sigo por Insta, no tengo un referente como tal.

Hasta la fecha, ¿de qué te sientes más orgullosa?

De no haber cedido. Hubo muchas situaciones en mi carrera en las que se me ofreció hacer cosas que me habrían “beneficiado” tanto económicamente como en posicionamiento, pero requerían que perdiese control creativo o libertad de expresión. Me alegra ser hoy un poco más pobre, pero mucho más yo de lo que hubiera sido si hubiese cedido.

¿Cuáles son tus proyectos profesionales a corto medio plazo?

Seguir sacando música, si puedo una vez al mes, y colaborar con artistas que me inspiran, quizás plantear otro disco o era… Lo que vaya surgiendo. Una de las cosas que más me apetecen es poder volver a los escenarios