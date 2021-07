Robaron la Parroquia Nuestra Señora de Fátima en Las Parejas

Desde la Comisaría II Las Parejas hacen referencia a la denuncia realizada el día viernes por el Cura Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, donde manifestó la falta de una consola de sonido marca CERWIN-VEGA, modelo CVM-1624FXUSB, color negro que se encontraba en el sector del coro, en la franja horaria de las 8 a las 17 hs, que es el horario que la Parroquia se encuentra abierta, no observando ningún elemento violentado.

Consultado al respecto, el Padre Cristian Salomon contó en Radio Las Parejas que durante la tarde del viernes fue cuando robaron la consola de audio, «es un aparato que posibilita amplificar los sonidos de micrófonos y coros dentro del tempo para que se escuche bien, la comunidad la había adquirido hace un año y se usaba para un mejor sonido», comentó; «el viernes antes de comenzar la misa me encontré con que no arrancaba el sonido y era porque faltaba la consola», agregó.

Respecto del posible autor, el Padre mencionó que tiene presunciones «pero no quiero arriesgar nada porque no soy quien tiene que investigar, la Policía ha solicitado las imágenes de las cámaras y esperamos que se pueda ver en algún lado», indicó; «la consola no es pequeña y tiene un valor importante, eso es lo que a uno más le da bronca porque se rompe el esfuerzo de la comunidad y hay que seguir haciendo esfuerzos», sostuvo; «lo lamentable es que son robos y hurtos que tienen que ver con la cadena de vicios como es la droga, esto genera dolor e impotencia porque uno ve q quienes tienen la responsabilidad no hacen nada para que no haya un pibe más en la droga», manifestó.

Consultado por si habrá restricciones para concurrir a la Parroquia, Salomón sostuvo que el templo continuará abierto, «tendremos que ser más cuidadosos, lo lamentable es querer llevar una vida normal y se ve violentada por estas situaciones, más sabiendo que estos hechos no son por hambre», dijo; «esto es algo visible porque somos una institución, pero le viene pasando a varios vecinos, esperemos que no vuelvan a suceder este tipo de hechos», concluyó.

Fuente / RADIO LAS PAREJAS