Meyer: “Hemos impulsado un proyecto de obra pública sostenido y con criterio desarrollista”

Conceptos del Intendente Javier Meyer, en su informe semanal del 2 de julio de 2021.

Pavimento urbano. «Se está construyendo la bocacalle Rivadavia esquina Salta, así vamos dando terminación a ese proyecto que contempla todo calle Uruguay más calle Rivadavia, con el puente hacia Ruta 65, la colocación de luminarias led, la finalización de las bocacalles. Un trabajo muy importante, que estimamos que en un mes o 45 días estará culminado».

«Y para la semana próxima se realizará otra obra notable, porque entre martes y jueves se estarán depositando más de 320mts. de hormigón, pavimentando ya dos cuadras de calle San Lorenzo, entre Lamadrid y General López».

«Todo nuestro proyecto de obra pública fue sostenido en el tiempo, prácticamente del año 2017 no hemos parado, actuando con criterios de expansión, mejorando barrios y lugares que estaban prácticamente sin obra pública. Y a la vista está que la gente nos está acompañando en esto, y además muestra el éxito en cuanto al manejo financiero que puede apreciarse porque es un trabajo que no lo hemos cortado nunca.»

Planificación y trabajo integral. «Se lleva adelante un trabajo integral donde cada área municipal, en su competencia va haciendo lo que corresponde, y eso después se ve reflejado en la calle. Estamos fuerte en obra pública, pero se puede apreciar que no se ha disminuido en servicios como limpieza o que Casa de la Cultura no detiene su labor. Se trabaja parejo y coordinado en todos los sectores, con iguales exigencias y los resultados están a la vista.»

Vacunación. «Esta semana me tocó el turno para recibir la vacuna. Es importante que se vaya bajando el rango etario de los vecinos inmunizados. Quiero destacar el trabajo que hace el personal de salud en el vacunatorio, permanentemente muy consustanciados con lo que hacen y dando seguridad a quienes asistimos.»

«Ocurre también que personas de otras localidades se están vacunando en Las Rosas. Llamé para confirmar y me entero que en Bouquet el ministerio no les ha mandado el freezer para conservar las vacunas. Esto es un papelón, ¡un freezer falta!; y ni la Provincia ni el Senador se han ocupado de concretar esto. No hay problemas que vengan de otras localidades del departamento, convivimos e intercambiamos con ellos muchas cuestiones, pero es miserable que la organización gubernamental como siempre falle y no aporten ¡un freezer!. Después vemos al personal de enfermeras y médicos renegando como siempre con la desorganización y el mamarracho político.»

Comitén de Cuenca El Chupino. «Otro mamarracho político que está llevando adelante ahora es la reunión del comité de Cuenca del Arroyo El Chupino, que se está organizando en la ciudad de Las Parejas, en la Casa del Bicentenario. Yo por diferentes cuestiones no pude asistir, mandé un representante, y ocurre que se va a crear un nuevo tributo que va a grabar a los productores para armar esa comisión: un Comité de Cuenca que después no soluciona absolutamente nada, porque le terminan cargando a los productores la responsabilidad del despelote hídrico que hay en la provincia por falta de control de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, por falta de poder de policía que tienen que ejercer, y por falta de inversión de infraestructura».

«Entonces estos muchachos, los senadores, porque está el senador Rasetto también, aparecen para estas cuestiones y proponen armar una comisión de productores con los intendentes. Yo no estoy de acuerdo con eso. No quiero que los productores de este distrito paguen algo que después no se hace y que además ya está pago en el inmobiliario. Deben dejar de gastar 7000 millones de pesos en la Cámara de Diputados y Senadores, y destinarlos a invertir en canalizar y en mejorar los flujos de agua, los puentes, los caminos provinciales. Están duplicando impuestos, están poniendo nuevamente la mano en el bolsillo de la gente.»

«Crear un Comité de Cuenca, es crear otra comisión, es más estado y más problemas. Lo interesante sería que se junten con los productores, los escuchen, se enteren de lo que ocurre en la cuenca, cuáles son los conflictos; que Hidráulica ejerza su poder de policía, y que realmente solucionen los graves quilombos que hay, como trasvasamiento de cuencas y canales clandestinos desviando el agua. Recuerdo una cosa dijo una vez un político argentino: si quieren que algo no tenga solución armen comisión. Fue lo más clarito que escuché de un político para estos casos.»