Se suceden los robos en El Trébol

Según publica el portal El Trébol Digital los delitos no paran y la racha se extiende en la ciudad vecina del departamento San Martín.

En las últimas horas, hubo desde robos de herramientas y bicicletas, hechos vandálicos graves como el incendio de un auto en plena calle y hurto en un vivero. La ciudad atraviesa uno de esos momentos, en los que los hechos se suceden y los vecinos se angustian.

Robo a camiones. En la playa de camiones, ubicada entre Avenida Independencia y Malvinas Argentinas, al menos a cuatro camioneros les robaron las gomas de auxilio de sus camiones, que estaban estacionados en el lugar.

Al respecto, Liliana Antogniassi, una de las víctimas del delito, detalló a este medio. «Mi marido dejó el camión el sábado ahí y este miércoles, cuando se fue a puerto, al llegar, se dio cuenta que le faltaba la goma, que siempre lleva encadenada. Con el correr de las horas, nos dimos cuenta que al menos a tres personas más, les había pasado lo mismo, en la playa de camiones».

Antogniassi, señaló: «Hicimos la denuncia, nos pidieron los detalles del neumático porque iban a trabajar en operativos. Al menos a cuatro camiones les faltaban las auxiliares de los acoplados».

Las restantes familias que fueron víctimas de los robos, son Ezequiel Bilbao, Gustavo Grosso, Adrián Perez y Jorge Antogniassi.

Las denuncias se radicaron en la comisaría IV de El Trébol.

Hurtos en el Vivero Rosso. Este miércoles, la familia Rosso, volvió a sufrir un nuevo robo en su vivero, ubicado en el sector norte de la ciudad. No es la primera vez, que el lugar sufre con los amigos de lo ajeno.

Al respecto, su propietario, el Ingeniero Mario Rosso, dijo: «Es común en la parte norte. Nos robaron peces de un estanque, alrededor de 8, ya desarrollados, que eran los que había, una carretilla especial para transporte pesado y varios metros de manguera para riego».

También expresó: «Muchas cosas no nos damos cuenta, pasa el tiempo y cuando vamos a buscar las herramientas, no están más. No es importante, pero da mucha impotencia».

Fuente y fotos : El Trébol Digital / Edición: Las Rosas Digital