La Municipalidad de Las Rosas proveyó vacunación antigripal a su personal

Conceptos del Intendente Javier Meyer

- “Este viernes fue un día atípico en la Municipalidad. Se realizó la vacunación del personal tanto en administración como en maestranza. Una decisión propia del gobierno municipal, por lo cual se realizó un registro de quienes querían inocularse para comprar las dosis justas, y se llevó a cabo.”

- Calle Uruguay. “Se está haciendo el tomado de juntas y a la espera que termine la cosecha para poder finalizar la boca calle sobre Av. Las Rosas, que es lo que falta hormigonar. También se efectuará un nuevo entubado en el acceso a Ruta 65, para mejorar la circulación de agua”. -

- Bacheo. “Está en marcha mejoras de importancia en diferentes calles con el reemplazo de paños completos de pavimento de hormigón. Son lugares, como por ejemplo calles Chacabuco y San Martín, que tienen roturas de hace muchos años”.

- Red cloacal. “Se avanza con el trabajo en la zona suroeste, sobre calle Abanderado Grandoli y Av. Monseñor Diez, y otros barrios donde los servicios prácticamente no existían y hoy les llega una mejora muy importante para la calidad de vida de los vecinos.”

- Reciclado. “Se vendieron esta semana otras 3 toneladas de material que se recicla con el esfuerzo de la gente que colabora separando residuos domiciliarios. Esta concientización permite cada día llevar menos material al basural”.

- Gas en Barrio 27 de Marzo. “Se trata de una obra extraordinaria, que avanza rapidísimo y desarrolla con recursos exclusivamente municipales. Un trabajo de autogestión que nos enorgullece. Tanto en esto, como en agua corriente y cloacas la Municipalidad de Las Rosas depende poco de los planes provinciales o nacionales de financiamiento.”-

- Casa de la Cultura. “Se han ampliado muchísimo las ofertas, tanto en deporte como en capacitación laboral y educación. Hay clases primarias y secundarias, de idioma inglés, se lleva el Programa Adultos 2000, actividades físicas para todas las edades. Hemos reforzado la actividades, pero por supuesto el complejo cultural no está exento de los protocolos y de los cuidados que debemos llevar adelante, eso debe quedar bien claro. Venimos trabajando muy bien y realmente me pone contento la gran oferta que tenemos y la respuesta de la gente sobre todo.”

- Venta de garrafas. “Desde la próxima semana se estarán vendiendo las garrafas en el playón de Casa de la Cultura a un precio menor logrado gracias un acuerdo con los diferentes comerciantes del rubro, donde se les subsidia una pequeña parte. Es algo que implementamos hace unos años.”

- Pandemia. “Yo creo que queda claro y siempre recalcamos que hay que cuidarse, que no hay que evitar saturar nuestro sistema de salud. La prevención en esta situación es una causa común. Esto días tuvimos una reunión virtual con Marcos Corach -Ministro de Gestión Pública provincial - y José Luis Freire -Secretario de Municipios y Comunas-, quienes nos presentaron su preocupación por la falta de insumos médicos como anestésicos y oxígeno. No es que falta dinero para adquirirlos, lo que faltan son los insumos.

También es preocupante la saturación de centros médicos de derivación, y hemos tenido otro encuentro por zoom con directores de hospitales y presidentes comunales e intendentes para estar mejor organizados ante esta emergencia. No podemos fallas en la única parte que podemos todos nosotros ser eficientes, qué es la prevención”.

- Pavimentación. “Esta semana el Concejo Deliberante aprobó una compra de $3.000.000 en hormigón, que usaremos en la obra a realizar en calle Rivadavia al 900, 1000 y 1100. Se hará mediante compra directa, que permite al municipio ahorrar dinero, ya que en una situación inflacionaria los procesos licitatorios -que demoran 45 o más días- llevan a perder poder de compra por los aumentos de materiales. Claro está que se piden presupuestos y siempre adquirimos al mejor precio; y trabajamos con diferentes proveedores para reducir riesgos en las entregas. La municipalidad hoy dispone de más de 2200 m3 de hormigón, el equivalente a 17 cuadras de pavimento. Por eso reitero el agradecimiento al bloque de concejales oficialista que entiende y aprueban estas ordenanzas, trabando junto al Ejecutivo y el gabinete; son parte del pueblo, gente de trabajo, profesionales, que decidieron dar un paso de calidad a la política, sirviendo a su comunidad.”

Otras obras y servicios - 26 al 30 de abril 2021

• Incorporación de iluminación baja en calle Buenos Aires al 100.

• Mantenimiento de pavimento con tomado de juntas en calle Tucumán.

• Trabajos de albañilería en general, construcción de rampas y bases de columnas de alumbrado público.

• Construcción de dársenas para estacionamiento de motos.

• Construcción de boca de tormenta en Bv. Kemmis y Roque Sáenz Peña.

• Mantenimiento de calles de tierra y estabilizado granular en diferentes sectores de la ciudad.

• Tomado de Juntas en calle Uruguay al 400 y paños de reposición en calle Sarmiento.