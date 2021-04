"Empecemos a manifestarnos públicamente contra la inseguridad. No hay otra forma"

Algunos conceptos del Intendente Javier Meyer:

- Continúan los hechos de inseguridad y cada vez más preocupantes. Hace unos días han robado en un campo, donde 8 personas ingresaron tipo comando, golpearon a dos personas mayores, una de ella tuvo que ser internada en terapia intensiva. Ya hubo otras entradas a casas particulares como ocurrió hace alrededor de un mes, luego en un hecho que no se difundió ayer me enteré que ingresaron por el patio a la casa de una jubilada y le sustrajeron todo el dinero de su jubilación. Obviamente en todos estos casos hay un trabajo previo de inteligencia. La situación es un desastre.

- Hay narcotraficantes trabajando libremente, venta de falopa liberada, los búnker abiertos, la gente denunciando desesperada, colas de personas comprando droga de noche… y ¡nadie ve nada!. Eso es lo más terrible que le está pasando la sociedad, porque es lo que arrastra a que ocurran robos, prostitución, problemas familiares. Si no reaccionamos como sociedad estamos perdidos.



- No se trata de hacer pedidos de informe desde la legislatura, hay que ser más contundentes. Están pasando cosas terribles todos los días, y todos sabemos que ocurren. ¿No lo sabe la fuerza pública? Yo no me trago más el verso de que se trata de una responsabilidad federal, porque el tráfico de personas también un delito federal y entonces si se roban un pibe frente de una comisaría…¿nadie va hacer nada?. Dejemos de conformarnos con la explicación berreta que nos están dando. La pandemia es algo que no podemos eludir, pero estos hechos sí podemos evitarlos y sin embargo siguen creciendo.

- Quiero que se unan conmigo a este reclamo, pero públicamente no a través de una charla de whatsapp. El Senador, intendentes, policía, todos; tenemos que cortar con esto porque el crimen está a la vista. Todos estos robos y entraderas vienen ligados a lo mismo, a la gran corrupción que generó el narcotráfico, a la delincuencia que nos han impuesto y quieren que nos acostumbremos a vivir para la mierda, cuando cada vecino que es una persona honesta debe hacerlo como un ciudadano de primera.

- Empecemos a manifestarlo porque no hay otra forma. Yo me siento cada día más inseguro, más solo. He dicho todas estas cosas a la fuerza pública, al Ministro de Seguridad, pero no hay respuestas. Veo que por un lado tenemos una Constitución, leyes, reglamentaciones; pero por otro lado está el negocio paralelo, el del país de la corrupción, del vale todo, donde el ciudadano y sus garantías están siendo totalmente vulneradas a cada minuto.

Fuente y audio: Renacer Regional FM